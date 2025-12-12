解碼國際／馬查多出逃內幕 F-18盤旋制空 退役特種兵護衛驚險渡海

諾貝爾和平獎得主馬查多(Maria Corina Machado)在面對安全威脅下，11日清晨意外現身奧斯陸，引發國際對她如何從委內瑞拉的藏身處抵達挪威的關注。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)11日報導，一位自稱主導這項行動的美國人表示，這是一場在漆黑大海中的漫長、「驚險」航行。

暗夜海上行 全程不開燈

委內瑞拉反對派領袖馬查多10日深夜現身奧斯陸，結束近1年的躲藏向支持者致意。她因為趕不及抵達諾貝爾獎頒獎會場，由女兒安娜(Ana Corina Sosa Machado)代為領獎並致詞。

非營利組織Project Dynamo創辦人史登(Bryan Stern)在接受CBS訪問時，說明了這項任務細節。

身為退役特種兵的史登表示，過程是危險而可怕的，但他也說，漆黑不見五指的波濤洶湧大海，為逃離委內瑞拉的行動提供了方便的掩護。

他回憶起在馬查多離開委內瑞拉之後，和她在海上見面的過程。由於擔心遭到委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)迫害，馬查多自1月以來就不曾公開露面。

任務驚險 行前4天才規劃

根據CBS報導，馬查多搭乘史登的船展開一場13至14小時、前往一個未披露目的地的航程，他們要在當地搭飛機。而這項驚險任務，僅僅在4天前才規劃好。

他表示，「海況對我們來說是很理想的，但絕不是那麼你會想碰上的海況…海浪越大，雷達就越難探測到」。「當時是三更半夜了，月色昏暗，有些雲層遮掩，能見度很低，船上沒有開燈」。

史登說，他的團隊約有20多人直接參與這項行動。「我們全都渾身濕透。我和團隊都淋成落湯雞。她又冷又濕。她這趟行程非常辛苦」。「她非常開心，非常興奮，也非常疲累」。

感謝慷慨出資人 美政府沒出半毛錢

報導指出，馬查多的代表證實，史登的公司灰牛救援基金會(Grey Bull Rescue Foundation)，是這項9日展開的行動的幕後推手。

在這之前，華爾街日報(Wall Street Journal)曾報導，馬查多為了逃離位於委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)郊區的藏身處，戴上了假髮並進行偽裝。

華爾街日報指出，馬查多8日離開位在卡拉卡斯郊區的藏身處，戴假髮並喬裝打扮，她和協助的兩人一路經過10個軍方檢查哨，成功躲避追捕，抵達一個海岸漁村，隨後乘坐小型漁船橫渡加勒比海，抵達古拉索島(Curacao)。

基於公司未來在委內瑞拉的工作，史登並未透露陸上行動的細節。

不想被炸 和美軍非正式合作

他告訴CBS，協助馬查多離開委內瑞拉的行動，受到「幾位慷慨捐助者」的資助，他們全都不是美國官員。「美國政府沒有對這場行動出一毛錢，至少就我所知沒有」。

然而，史登指出，他的組織在進行部署與規劃時，確實和美軍進行了「非正式合作」，這主要是為了避免成為空襲目標。

華爾街日報報導指出，根據航班追蹤資料，約莫在他們橫渡加勒比海同一時間，兩架美國海軍F-18戰機飛入委內瑞拉灣(Gulf of Venezuela)，在通往古拉索島的航線附近上空盤旋約40分鐘。

馬查多11日表示，她得以離開委內瑞拉是獲得美國的支持。她已宣布計劃回國，儘管並不清楚她要如何、以及在何時返回委內瑞拉。

不希望馬查多回國 但由她決定

馬查多並感謝那些「冒著生命危險」協助她前往挪威的人。她表示，自己將帶著這個獎項「盡力」返國，以終結委內瑞拉當前「暴政」。

史登說，他的組織將不會參與那項行動，因為他們只負責把人撤離到國外，而不是讓他們回去。「這該由她來定奪，由她來決定。但我認為她不應該回去。不過她想回去。瑪莉亞(馬查多)真的是激勵人心」。