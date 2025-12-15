解碼國際／1997年來香港最重大宣判之一 黎智英案今判決

香港壹傳媒集團創辦人黎智英(Jimmy Lai)涉及的國安案件，將在今天(15日)上午10時宣判。這是自從1997年主權移交以來，香港最受關注的判決之一，也備受國際社會關注，因此早上已吸引了大批記者到埸採訪，現埸有眾多警員戒備。



1997年以來最受到關注判決之一

今天黎明時分，西九龍(West Kowloon)法院外就有大約80人在排隊，有些人說他們是黎智英的支持者，而且擔心他的身體狀況。

曾在黎智英的報社工作近20年的張譚美(Tammy Cheung，譯音)說，「我真的很想看看『老闆』怎麼了，看看他的健康是否惡化」。

黎智英案已損害北京與許多西方國家的關係。美國總統川普(Donald Trump)據傳在10月與中國領導人習近平會談時，曾呼籲釋放黎智英。

遭香港國安法罪名指控 上午10點宣判

黎智英及蘋果日報3家公司─蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司，被控「串謀發布煽動刊物罪」和「串謀勾結外國勢力」兩項罪名。另外，黎智英被單獨檢控「串謀勾結外國勢力」罪。

這位蘋果日報的創辦人已對兩項「串謀勾結外國勢力」的指控拒不認罪，根據香港國安法，這兩項指控最高可判處終身監禁。此外，他也否認「串謀發布煽動刊物罪」的指控。

這起高等法院案件將移師西九龍裁判法院審理，由國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理，並在今天上午10點宣判。一旦判決有罪，黎智英可能在稍後的日期被判刑，並可提起上訴。

期盼中國民主 國際關注黎智英案

黎智英多年來對抗中國共產黨，並在同時透過他的服飾與媒體帝國積累財富。在香港2019年爆發大規模、而且有時是暴力的支持民主抗議活動之後，北京在2020年對香港祭出了國安法，而黎智英也成為主要目標。

北京12日表示，堅定支持香港「維護國家安全」，打擊犯罪行為。

上週在獄中過78歲生日的黎智英是英國公民，英國首相施凱爾(Keir Starmer)正面臨人權團體施壓，要求確保黎智英獲釋。

蘋果日報的一位前陳姓員工在宣布判決前告訴法新社，黎智英曾希望有一個「自由民主」的中國。「他非常熱愛這個國家，他只是不喜歡這個政權。(這種情況)太荒謬了」。

長期單獨監禁 健康引發關切

黎智英自2020年12月31日起被關押至今，家人與當局對他的健康情況存在爭議。黎智英上次在8月出庭時戴了心率監測器，他的律師說他有心悸的症狀。

黎智英在庭上作證時情緒激動，快速回應檢方和法官的提問，甚至還和他們爭論。

黎智英的女兒黎采(Claire)上週告訴法新社，糖尿病患者黎智英「體重驟減」，而且牙齒腐爛、指甲脫落。

香港政府12日則表示，黎智英已獲得「充分且全面」的照顧，而且「並未收到投訴」。

當局也證實黎智英被單獨監禁，但表示「這全是他自己的要求」。

龐雜審判曠日費時

檢方指控黎智英策劃一起涉及蘋果日報管理高層的陰謀，並引述蘋果日報發表的161篇文章，包括黎智英署名的評論文章、以及他主持的網路談話節目。根據一項香港殖民時期的法律，這些文章因為「煽動對政府不滿」被視為煽動叛亂。

而其中部分文章也因為要求外國實施「制裁或封鎖」、或是對香港或中國採取「敵對活動」，而違反後來公布的香港國安法。

黎智英曾因他在美國、英國和台灣的政治關係，包括2019年與時任美國副總統彭斯(Mike Pence)會面，而遭到好幾天的嚴格審問。

檢方還指控黎智英是香港抗議團體「重光團隊」(Fight for Freedom. Stand with Hong Kong)的策劃與幕後金主。

黎智英則提出反駁，亦表示從未試圖透過海外關係影響他國的外交政策。

他也和暴力與分離主義保持距離，表示蘋果日報代表了香港人的核心價值「法治、自由、追求民主、言論自由、宗教自由、集會自由」。

蘋果日報在遭到警方突襲、並逮捕多位高層編輯之後，在2021年被迫停刊。有6位高層主管被列為共同被告，並已認罪。