解碼國際／28點和平計畫曝光 烏割領土不入北約 俄承諾不攻歐洲

外傳美俄已經商定28點俄烏和平計畫，並獲得美國總統川普(Donald Trump)的支持；外媒報導指出，川普政府已經告知烏克蘭總統澤倫斯基要推動此計畫，希望在今年底前結束俄烏戰爭。

美聯社20日取得28點和平計畫草案，內容包括確保烏克蘭主權、限制烏克蘭武裝員額等。在領土方面的協議內容包括，克里米亞、盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)將視為俄羅斯所有，美國亦承認；赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)依目前戰線凍結，以及烏克蘭軍隊自頓內茨克撤出，烏軍撤離區域為非軍事化中立區，國際上將承認領土由俄羅斯所有，但俄羅斯軍隊不得進入非軍事化區。

以下為美聯社曝光的28點俄烏和平計畫草案內容：

1. 確保烏克蘭主權。

2. 俄羅斯、烏克蘭、歐洲簽訂全面互不侵犯協議，過去30年來所有模糊地帶爭議被視為已解決。

3. 俄羅斯不進犯鄰國，北大西洋公約組織(NATO)也不再進一步擴大。

4. 在美國斡旋下，俄羅斯與北約展開對話，解決安全問題，降低緊張局勢，以確保全球安全，提升未來經濟合作的機會。

5. 烏克蘭將獲得安全保障。

6. 烏克蘭武裝部隊員額規模不得超過60萬人。

7. 烏克蘭同意在憲法中明文規定不加入北約，北約也同意在其規約條文中規定未來不納入烏克蘭作為北約成員。

8. 北約同意不在烏克蘭駐軍。

9. 歐洲各國戰機將駐紮在波蘭。

10. 美國做出以下保證：

美國將因提供保證而獲得補償

若烏克蘭入侵俄羅斯，將失去這項保證

若俄羅斯入侵烏克蘭，除了協調一致軍事回應外，也將對俄實施全球制裁，所有關於新領土的協議都將撤銷

若烏克蘭無故對莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，安全保證將失效

11. 烏克蘭有資格申請加入歐盟，在審核期間獲得歐盟市場短期准入。

12. 提供烏克蘭全球強有力支持的重建計畫，包括但不限於：

設立烏克蘭發展基金，投資迅速成長的產業，包括科技、資料中心和AI

美國與烏克蘭共同合作重建、開發、現代化，並經營烏克蘭天然氣基礎建設，包括管線與儲存設施

共同努力恢復受戰爭影響地區的城市與住宅區重建與現代化

發展基礎建設

開採礦產與自然資源

世界銀行將特別制定融資方案以加速上述內容

13. 俄羅斯將重新融入世界經濟體系：

分階段、逐項討論取消對俄經濟制裁

美國與俄羅斯簽訂長期經濟合作協議，範圍包括能源、自然資源、基礎建設、AI、資料中心、北極稀土開採，以及其他互利的合作領域

俄羅斯將重新被邀請加入八國集團(G8)

14. 俄羅斯被凍結資金使用方式如下：

俄羅斯遭凍結的1000億美元資產將用於美國主導的烏克蘭重建與投資計畫

美國將獲得投資項目50%的利潤。歐洲將再提供1000億美元，增加烏克蘭重建投資規模。在歐洲被凍結的資產解凍；剩餘俄羅斯被凍結資金將投入由美國與俄羅斯共同成立的投資機構，並被用於特定項目，基金主要目的是強化雙邊關係並提升共同利益，避免再次發生衝突。

15. 美俄成立聯合安全工作小組，推動並確保推動與遵守本協議所有條款。

16. 俄羅斯將不侵犯歐洲與烏克蘭政策入法。

17. 美國與俄羅斯同意延長包括「第一階段戰略武器削減條約」(START I)、禁核武擴散與管制等條約期限。

18. 烏克蘭同意依照禁核子擴散條約的規定，成為非核國家。

19. 札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠由國際原子能總署(IAEA)監管，供電分配占比俄烏各半。

20. 俄烏雙方承諾在社會與學校推動教育計畫，促進對不同文化的理解與包容，並消除種族主義：

烏克蘭將接受歐盟在宗教包容與少數族群保護的規範

俄烏同意廢除所有歧視性措施，並保障烏克蘭及俄羅斯媒體和教育權利

所有納粹意識形態與活動都應被禁止

21. 領土協議：

克里米亞、盧甘斯克、頓內茨克承認由俄羅斯所有，美國亦承認

赫松和札波羅熱依目前戰線凍結

俄羅斯將放棄其控制的5個區域以外的地區

烏克蘭自目前控制的頓內茨克州撤軍，撤出區域將成為中立非軍事緩衝區，並在國際被承認為俄羅斯的領土。俄羅斯軍隊不得進入非軍事區。

22. 土地安排未來達成一致共識後，俄羅斯與烏克蘭不得以武力改變這些安排，若違反承諾，任何保證都不再適用。

23. 俄羅斯不會阻止烏克蘭在第聶伯河(Dnieper River)進行商業活動，並同意就黑海穀物自由運輸達成協議。

24. 成立人道委員會解決以下問題：

戰俘與遺體全數交換

釋放拘禁的公民與人質，包括孩童

落實家庭團圓計畫

採取措施減輕衝突受害者的痛苦

25. 烏克蘭在100天內舉行大選。

26. 俄烏戰爭中各方在衝突中的所有行為獲得赦免，未來不得提出任何賠償要求或申訴。

27. 此協議具有法律效力，並由美國總統川普領導的和平委員會執行，若違反協議內容將遭受制裁。

28. 一旦各方同意此備忘錄，雙方同意停火並撤退至商定的位置，協議將立即生效執行。(編輯：陳士廉)