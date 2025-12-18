解禁了？中國官方頻現「于朦朧」三字 網驚：權力鬥爭序幕？要變天了？

記者林宜君／台北報導

近期，有網民發現，中共多個官方微博帳號日常貼文中頻繁出現「于朦朧」三字，掀起熱議。（圖／翻攝自于朦朧微博）

37歲知名男星于朦朧9月11日在北京意外墜樓身亡，警方以「酒後失足意外」快速結案，但外界普遍質疑死因不單純，引發網友及粉絲持續喊冤。近期，有網民發現，中共多個官方微博帳號日常貼文中頻繁出現「于朦朧」三字，掀起熱議。

中共黨媒「人民網科普」發布寫景帖文，其中一句「早安，願你于朦朧中看清方向」最引人注意。（圖／翻攝自微博）

網頁截圖顯示，11月21日，中共黨媒「人民網科普」發布寫景帖文，其中一句「早安，願你于朦朧中看清方向」最引人注意。緊接著，11月25日，杭州西溪國家濕地公園官方微博也在帖文中寫道：「木橋隱于朦朧。」10月30日，中國氣象局描述霧天天氣時，出現「于朦朧間觸摸歷史與當下的交融」。甚至早在9月30日，江蘇鎮江市生態管理局就發布帖文：「煙雨樓台隱匿于朦朧的霧氣中。」

中國氣象局描述霧天天氣時，出現「于朦朧間觸摸歷史與當下的交融」。（圖／翻攝自微博）

江蘇鎮江市生態管理局就發布帖文：「煙雨樓台隱匿于朦朧的霧氣中。」（圖／翻攝自微博）

不同單位、不同時間、不同主題，這些貼文都巧妙或不經意地嵌入「于朦朧」三字，引發網友兩極討論。一派認為只是巧合，官方文風偏文青，剛好與名字重疊，另一派則認為不單純，可能是官媒試探性「打擦邊球」，或有人故意在官方渠道放話，反映中共體制內緊張的權力拉鋸。網友普遍認為，這是政府內部鬥爭的開始，用于朦朧事件來刺激目前的掌權者，也有部分網友猜測，這是政府內部開戰了？

當局早前對涉及高層與娛樂圈敏感事件的討論展開大規模言論管控，凡提及「于朦朧」的貼文或帳號往往會被刪或封鎖，連諧音都不放過，導致部分網民憤怒指控中共體制黑暗。（圖／翻攝自于朦朧微博）

值得注意的是，當局早前對涉及高層與娛樂圈敏感事件的討論展開大規模言論管控，凡提及「于朦朧」的貼文或帳號往往會被刪或封鎖，連諧音都不放過，導致部分網民憤怒指控中共體制黑暗。目前，已有超過72萬網友參與「為于朦朧討公道」連署，要求當局對事件展開全面、獨立且透明的調查。此前，有網友翻出于朦朧生前參加的「17人聚會」，懷疑涉及囚禁、施暴甚至獻祭、人體塑化等疑雲。儘管如此，真相依然撲朔迷離，網友持續關注官方動向及後續調查結果。

