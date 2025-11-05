解禁了！11/6中午起開放活豬運送 11/7起恢復屠宰拍賣

非洲豬瘟沒有新增個案，陳駿季宣布，屠宰拍賣後天起開放。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布禁運禁宰15天，由於目前除了台中案例場外，全國都沒有異常。農業部長陳駿季今天（5日）下午宣布，活豬6日中午12點後可以運送，7日凌晨零點起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送，但還是會禁止廚餘餵豬，等達成3大前提才會考慮解禁。

農業部長陳駿季今天下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，陳駿季表示，由於案例場在國軍協助清消後，經過檢測都是陰性，而且沒有新增個案，顯示疫情沒有往外擴散。所以從6日中午12點起，正式開放活豬運輸，但7日凌晨零點起才解除禁宰與屠體，分成兩階段主要是考慮到豬隻的運輸。

陳駿季也提醒，疫情雖然已經暫告穩定，但還是維持禁止使用廚餘飼養豬隻的規定，等三大前提達成才會研議全面解禁。

他說，第一前提是查核全國434間廚餘養豬場，避免類似情況再發生，以這次案場為例，它的烹煮設備根本無法運作，甚至連國軍幫忙都修不好；第二，烹煮影像將改為即時上傳與監控，不再透過照片，確保SOP都能落實，第三，相關法規層面也需要與時俱進。