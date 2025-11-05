解禁前掀風波！新北名店「唯豐魯肉飯」用素肉 消費者怨被騙

新北三重知名的唯豐魯肉飯就有民眾抱怨，買回家後才發現是素肉飯。（圖／東森新聞）





明天（6）中午起活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7號解禁，不少需要溫體豬的餐飲業者終於鬆口氣！事實上這段期間，很多餐廳為了繼續營業，有的改用冷凍豬，有的找替代肉品，甚至有的用素肉。新北三重知名的唯豐魯肉飯就有民眾抱怨，買回家後才發現是素肉飯，發文痛批業者沒事前告知，有種被騙的感覺。

民眾：「分不出來吧，對分不出來，我覺得分不出來，細看可能你現在講我才知道有素肉，應該看得出來吧，我看得出來啊。」老饕一眼就認出這不是魯肉飯，但對於一般民眾而言要吃第一口，才會發現這是素肉飯。

廣告 廣告

民眾：「素肉吃起來就有點像是麵筋的概念，對它沒有那種肉的那種咬的感覺，（吃一口看看它的素肉飯），還可以啊，對我來講我可以。」就有民眾在新北三重唯豐魯肉飯買了一碗魯肉飯，事後到家才發現怎麼是素肉飯，氣得發文開轟，說店家用素肉沒有事前告知，有種被騙的感覺。

針對民眾指控新北三重這家魯肉飯業者回應，他們不只在事前就會跟客人告知，因為豬瘟疫情關係，所以他們將魯肉改成素肉，另外連牆壁上都有張貼公告，坦言是場誤會。

業者將公告張貼在點餐區的牆壁上，不過紙張並不大，因此消費者沒注意可能會漏看。而針對民眾檢舉，衛生局和消保官也在下午前往店家稽查，不僅針對素肉來源進行查驗，也要求店家在公告部分，再多張貼明確標示。

新北市消保官鍾佳儒：「目前看起來是還沒有到有要裁罰，或者是限改的部分，但是我們是有建議他們再多做一些溝通。」另外律師也強調，如果店家要以素肉製做魯肉飯餐點就必須在店內顯著位置，標是素肉飯字樣。若刻意隱瞞可能構成詐欺罪。

更多東森新聞報導

獨／不吃「筍」竟給1星負評 店家傻眼：我真不應該

吃素有肉感！燒肉能烤「素臘肉」串燒炸「素牛漢堡排」

麥當勞搶攻素食市場 擴大素肉漢堡試賣

