解禁就掃貨？字節跳動2026擬砸千億人民幣 採購輝達AI晶片

中國資訊展上的字節跳動展位。路透社



香港英文媒體《南華早報》今日（12/31）透露，如果輝達獲准在中國銷售H200晶片，短影音平台TikTok母公司「字節跳動」計劃在2026年斥資約千億人民幣（約合4500億台幣）採購該公司的AI晶片，較2025年約850億元人民幣的預算金額大幅增長。

這筆預算金額可能會有所變動。知情人士透露，字節跳動目前市值達5000億美元，已建立擁有約千名員工的晶片設計部門，其研發的處理器性能可媲美輝達（Nvidia）專為中國市場設計的H20晶片，但成本更低。

廣告 廣告

字節跳動並非唯一試圖自主研發晶片，以長期掌控供應鏈與成本的中國科技集團。知情人士補充說，該集團同時也在投資高頻寬記憶體（HBM）等科技，採取自主研發與投資相關新創企業的雙軌並行策略。

隨著旗下全球熱門APP與AI服務平台「火山引擎」的雲端業務不斷擴張，字節跳動對大型語言模型（LLM）的運算需求快速增長。集團旗下AI聊天機器人「豆包」本月Token日均使用量已突破50兆，較去年同期的4兆大幅增長。

英國《金融時報》本月稍早報導，字節跳動準備將2026年的整體AI投資大幅提升至1600億元人民幣。

路透社報導稱，輝達希望在明年2月中旬的農曆新年假期前，將新獲准出口的H200晶片交付給中國客戶。儘管北京尚未批准任何採購案，且交付時間可能會因為中國監管決策而有所變動，中國科技公司仍對這款輝達第二強大的AI晶片展現濃厚興趣。

更多太報報導

傳字節跳動大舉採購華為昇騰晶片 中媒：輝達H20晶片缺口導致

【更新】TikTok簽協議出售美國資產 北京字節跳動仍擁近20%股權恐引爭議

身體很誠實？路透：川普放行H200晶片後 字節跳動和阿里巴巴已向輝達洽購