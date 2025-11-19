解禁空檔仍賣毒雞蛋 文雅畜牧場業者40萬交保

芬普尼殘毒雞蛋案！「文雅畜牧場」陳姓業者被檢方正式列被告，諭令40萬交保！（圖：李河錫攝）

彰化「文雅畜牧場」生產雞蛋，一再被檢出「芬普尼」殘毒量超標，涉嫌在「移動管制」期間又賣到其他縣市，沒有依法落實回收銷毀，經彰化地檢署3度傳訊，陳姓業者被列為被告，並依違反「食品安全衛生法」罪嫌重大，諭令40萬交保。（李河錫報導）

彰化「文雅畜牧場」芬普尼殘毒雞蛋事件餘波蕩漾，在業者涉嫌利用縣府解禁、與「2度禁運」公文落差之間，將57,000多顆雞蛋銷往臺中與新北市；其中銷往新北市的1萬多顆「散蛋」，在彰化縣衛生局10日通報後，就已回收、送回畜牧場一併銷毀。然而，銷往臺中市「龍忠蛋行」約4萬多顆雞蛋，林姓業者又涉嫌把蛋品，銷售給下游各個店家，經彰化地檢署併案啟動偵查，襄閱主任檢察官王銘仁表示，林姓負責人經偵訊後諭令20萬元交保；至於「文雅畜牧場」，陳姓業者，因為生產雞蛋，屢次被檢出「芬普尼」殘毒量超標，又涉嫌在「移動管制」期賣出蛋品，前後都沒有落實回收殘毒雞蛋銷毀，經3度傳訊後，正式將陳姓業者列為被告，並依違反「食品安全衛生法」罪嫌重大，諭令40萬交保候傳！

芬普尼殘毒雞蛋案延燒！「文雅畜牧場」陳姓業者被檢方正式列被告，諭令40萬元交保，追究是否使用違禁藥品！（圖：彰化縣政府提供）

王銘仁主任檢察官表示，後續將針對陳姓業者，是否涉嫌不當使用「芬普尼」違禁藥物，展開溯源擴大追查，希望能儘速釐清「文雅畜牧場」區內，芬普尼殘毒的來源，以追究相關刑責。