解禁第2日 新鮮豬肉熱銷 (圖)

解禁第2日 民眾赴傳統市場採買豬肉 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，民眾8日趁著週末假日，在台北市北投中繼市場豬肉攤採買豬肉。中央社 ・ 11 小時前
久違香氣飄街頭迎客！豬肉解禁小吃攤恢復營業 民眾直呼好想念
昨日凌晨農業部開放全台豬隻屠宰、肉品拍賣，今（8）日菜市場跟小吃攤一早就擠滿了許多人。基隆廟口夜市有業者一拿到豬肉，早上四五點就開始備料。宜蘭在地知名的麵店一早就大排長龍，民眾表示平常不愛排隊，但這好台視新聞網 ・ 11 小時前
畢旅體驗雲霄飛車悲劇了！小六生「10萬助聽器」噴飛...親友急求救
對於有聽力障礙的人來說，助聽器是生活中不可或缺的重要物品，但助聽器要價不斐，一個動輒數萬元，對一般家庭來說，也是不小負擔。昨日（7日）在九族文化村就有一名戴助聽器的小六學生，因為參加畢業旅行太興奮，搭雲霄飛車時忘了拿下助聽器，導致要價10萬元的助聽器掉落，親友們心急如焚發文求救，希望能找回助聽器。對此，園方表示有接獲家屬通報，但目前尚未尋獲遺失物，這兩天將會派巡檢人員加強巡尋。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
溫體豬恢復拍賣第2天！ 雲林肉品市場豬價破102元
據了解，雲林縣11月7日豬肉每公斤平均價格是98.92元，均重為128.5公斤，以禁運宰令前一週（10月16至22日）最高價96.65元高出2.27元，而較當週最低價86.13元多出12.79元。今天（8日）全台豬隻恢復拍賣交易進入第2天，一大早豬肉攤、食品廠、冷凍商等等就抵達肉品市場。黃加安...CTWANT ・ 9 小時前
勇鷹高教機故障頻傳！徐巧芯：應全面檢測
[NOWnews今日新聞]台東基地一架勇鷹高級教練機昨日下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，導致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損。這是今年第3起勇鷹高教機重大飛安事故，審計...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 吳思瑤：褻瀆英勇捐軀的國軍烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，追思對象包含共諜吳石，引發爭議。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。中時新聞網 ・ 11 小時前
睽違兩週！ 市場「溫體豬」開賣 豬肉攤一早買氣旺
禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買得到溫體豬了，大家最關注的價格有漲嗎？肉有變很肥嗎？請記者林荷容帶我們到市場看看。 #禁宰令解除#溫體豬#市場買氣旺東森新聞影音 ・ 11 小時前
房客才租22天墜樓亡！屋主怒告「凶宅之災」求償616萬…官司卻因「3關鍵」慘敗
新北市一名屋主將房屋出租給房客後，房客竟在租屋不到1個月內就從該屋跳樓輕生，屋主主張房屋因此成為凶宅、交易價值大幅下跌，提告要求死者遺產管理人賠償616萬5880元。不過，新北地方法院審理後，認定房客輕生行為雖屬「背於善良風俗」並具「不法性」，但屋主未能舉證房價實際減損金額，最終判決屋主敗訴，全案仍可上訴。鏡報 ・ 13 小時前
頭痛別硬撐！醫師提醒：出現這些警訊快就醫 4招日常保養遠離頭痛困擾
初次發生頭痛就可以來就醫，或是頭痛影響生活、無法工作、失眠，不一定要痛到某種程度；若是發生某些危險頭痛的徵兆，則要盡快到醫院報到，像是撞到頭、突然劇烈頭痛、高齡初次頭痛，以及頭痛伴隨發燒、流鼻水、體重下降單側手腳無力、臉歪嘴斜、視覺異常、說話不清、走路不穩等神經學症狀，可以直接前往急診室。 嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈提醒，預防頭痛發作的重要性不亞於治療，除了藥物治療外，日常生活中的預防措施，對於減少頭痛發作頻率和強度，也是非常重要。 1.保持規律作息充足的睡眠和規律的生活習慣，有助於減少頭痛發作，建議避免熬夜、養成規律的睡眠時間，對於預防頭痛非常重要。 2.飲食健康避免攝取過量的茶、咖啡等含咖啡因飲品，以及酒精和高糖食物，保持均衡飲食，如果某些食物可能會誘發頭痛，應根據個人體質調整飲食。 3.適度運動運動有助於增加腦內啡的分泌，這是一種天然的止痛物質，規律運動也可以減輕壓力，改善身心健康。 4.避免誘發因素某些食物、氣味或環境因素可能誘發頭痛，應根據個人情況加以避免，例如：有些人對強烈的氣味或光線特別敏感，像是吸菸，應避免暴露在這些環境刺激中。 (記者郭岳潭，圖片來源：Dr常春月刊 ・ 14 小時前
快訊／黃仁勳想家了將返美 自曝「會跟張忠謀聯絡」
快訊／黃仁勳想家了將返美 自曝「會跟張忠謀聯絡」EBC東森新聞 ・ 11 小時前
跑步腿越跑越粗？4招邊跑邊瘦腿，慢跑也能跑出逆天美腿
常出現「慢跑會練出蘿蔔腿」的疑問，尤其是初學者跑完在鏡子前看到小腿好像立刻粗了一圈，難免擔心繼續跑下去會把腿越練越壯。其實，正確的慢跑不但不會讓你變成健美選手，還能藉由燃脂與促進血液循環，幫助腿部線條更勻稱。Yahoo奇摩趣運動 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 5 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 8 小時前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前