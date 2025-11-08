解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間
即時中心／廖予瑄報導
由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。今（8）日農業部指出，截至下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬拍賣價格還算平穩；另外，各項監測工作也持續進行中，「今日下午5時為止，採檢結果皆為陰性。」
今日是豬肉拍賣、屠宰及屠體運輸解禁的第2日，農業部指出，截至今日下午5時止，全國肉品市場均正常交易，並依照議定頭數秩序出豬，「毛豬拍賣價格區間約在每公斤97元至117元之間，規格豬平均約111.92元」，由此可見，毛豬拍賣價格尚稱平穩，市場交易熱絡。
農業部進一步表示，除了中央災害應變中心持續要求各縣市執行防疫之外，如果肉品市場、屠宰場出現疑似非洲豬瘟的病例，如出血等病徵，每頭豬隻都會採檢送驗，同時也維持化製車每車採檢送驗，持續進行各項監測工作，「截止今日下午5時止，採檢結果皆為陰性，並無異常案例。」
