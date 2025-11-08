解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間

南部中心／綜合報導非洲豬瘟禁令解除，全台各大肉品拍賣市場7日凌晨開始忙碌起來，幾乎每個肉品市場的毛豬進貨量都多了四到五成，為了消化多出的量，各地拍賣時間也都提早一個小時。雖然豬隻多養了半個月，有變胖，不過，拍出的價格和禁令前差不多，每公斤約在97到120元之間，並沒有如預期的下跌，讓豬農鬆了一口氣。活豬交易重啟，每公斤約在97到120元之間，並沒有如預期的下跌，讓豬農鬆了一口氣。（圖／民視新聞）皎潔明月高掛，天還沒亮，運豬車已經開抵嘉義市肉品市場。一輛接著一輛，大家迫不及待，因為已經有十五天沒賣豬了。台南白河豬農：「很高興希望中央可以控制住，不要再讓它擴散開來，不要再有非洲豬瘟了。」嘉義市肉品市場總經理劉宸炫：「市場的進豬的量大約是1100多，那現在今天比較特殊，今天是1500多頭多了400多頭。」不只嘉義，包括台南、高雄、彰化、雲林、宜蘭的肉品市場凌晨就開始忙碌起來，湧入大批的運豬車，毛豬到貨量比起以往多了四到五成，豬隻也都變胖。雲林肉品市場總經理黃加安：「重量是比以往的平均重，高了差不多7到8公斤。」高雄鳳山肉品市長業務課長曾先生：「比平常多了三四百頭的量，而且豬隻的重量也增加，平均一頭豬可能一、二十公斤。」台南市肉品市場總務課長陳侑岑：「進貨量就跟平常的端午節，或中秋節前面的節日差不多，大概都是比平常多了四成至五成左右，體型的話呢有比平常稍微多大一點，可是還在可以接受的範圍之內，大概維持在120到130公斤左右。」為了消化多出來的量，各地的肉品市場都將拍賣時間提早一個小時。拍賣場坐滿了承銷業者，交易情況熱絡。（圖／民視新聞）為了消化多出來的量，各地的肉品市場都將拍賣時間提早一個小時。拍賣場坐滿了承銷業者，交易情況熱絡，成交價落在每公斤97到120元之間，維持疫情前的水準，豬農鬆了一口氣。高雄承銷業者：「單價在108塊，報紙在講會很便宜沒有。」承銷商梁先生：「五隻都110幾元，承銷商梁先生，重量都差不多多少，差不多120幾公斤，承銷商梁先生，這樣算剛好差不多。」肉品市場開心開市，還有一個行業也是等了十五天才開市。婦人磨刀霍霍，三兩下屠刀就變得銳利，但旁邊還有好多刀要磨，屠宰業者一早就來排隊。磨刀業者：「我們休息十幾天了才今天比較多啦，十幾天沒有磨他們都今天一起來很忙。」屠宰業者：「等很久我就想說先磨個6支。」業者：「磨4支15天沒用它有時候會生鏽。」禁宰令牽動整個上下游產業鏈，好在挺過非洲豬瘟疫情，終於解禁，大家也期盼真的要好好守住，別又再來一次。原文出處：活豬交易重啟！豬隻多養半個月變胖 毛豬到貨量增近5成 更多民視新聞報導道歉還情勒？盧秀燕防疫失職稱「媽媽做不好」 議員火大開嗆噁心南市府挺豬肉攤！減收1個月市場使用費 出手「加碼援助金」全說了深深自責！盧秀燕今赴議會豬瘟專報 再度鞠躬致歉

民視影音 ・ 1 天前