解禁第2日 民眾赴傳統市場採買豬肉 (圖)

今（7）日是24節氣裡的立冬，在這一天也就是進補的好時機，除了傳統的補湯薑母鴨、羊肉爐之外 ，現在也有不少人會選擇吃湯圓，甜湯寓意一家團圓，今日也很適合替自己除壞運添好運。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前