解禁第2日 民眾赴傳統市場採買豬肉 (圖)

全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，台北市北投區一家豬肉攤商在8日近中午時，新鮮豬肉已熱銷完畢，剩香腸品項。中央社 ・ 11 小時前
啟動創業方程市 台北新創館×AI論壇亮相
台北市產業發展局昨（七）日宣布，十一月二十至二十二日MeetTaipei創新創業嘉年華期間，以「創業方程市－TaipeiOnTop」為主題設置「台北新創館」，並且舉行「AI無界·創新無限論壇」，分享創業成功並非偶然，而是政策×資源×產業×人才相乘的必然結果。北市產業局指出，今年度台北新創館以「智慧生活」、「永續健康」與「AI驅動」三大主題展區為核心，集結北市府獎補助與輔導計畫的優秀新創團隊，全面呈現新創應用與產業創新多元樣貌，更以生動的形式傳遞團隊創業歷程，期待藉由主題式策展與互動推廣，展現台北市創業生態的多樣性與蓬勃活力。十一月二十日將在MeetTaipei明日舞台舉辦「AI無界·創新無限論壇」，北市府產業局攜手與資誠（PwCTaiwan）合作，共同邀請產業界專家、創業 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台北市松江路四平街交叉路口發生公車自撞路面施工告示牌意外，釀3人輕傷，包含1名女乘客及2名幼童在車內摔倒。警方初步調查駕駛自稱因恍神釀禍，車禍原因待查。中央社 ・ 8 小時前
想 依托 當靠山 警方才是人民最好的倚托
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第二分局轄區位於臺北市中正區精華文教區域，人口結構以學子及社區居民為主。 […]民眾日報 ・ 1 天前
全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，台北市北投中繼市場豬肉攤商8日忙著切豬肉給消費者。中央社 ・ 11 小時前
Lulu結婚全紀錄曝光！陳漢典緊張成「文盲」忘戶籍、大頭照被退件 甜到網友瘋喊姨母笑
金鐘搭檔修成正果！主持人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）上月在金鐘獎頒獎典禮隔天（10月20日）閃電前往戶政事務所登記結婚，正式升格為夫妻；今（7日）Lulu在YouTube頻道公開「結婚登記過程」影片，短短數小時吸引超過20萬人次觀看，網友紛紛留言：「從頭姨母笑到尾！」「這對真的太可愛了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美媒：白宮禁止輝達售中降規版AI晶片
美國媒體週四（11/6）報導，川普政府已決定，將禁止輝達（NVIDIA）販售降規版AI晶片給中國。太報 ・ 1 天前
2025 臺北網紅節香堤大道登場 網紅經濟與商圈攜手合作
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為協助推廣網紅產業，臺北市商業處輔導台灣新媒體發展協會於11月8日至9日於互傳媒 ・ 4 小時前
建國國中歡慶建校50週年 張善政：藏行顯光、成就共好
桃園市立建國國中於今(8)日隆重舉行建校五十週年校慶運動會，桃園市長張善政親臨現場，與全校師生、家長及校友共同慶祝學校半世紀的教育里程碑。活動現場氣氛熱烈，展現建國國中深厚的辦學精神與蓬勃的校園活力。 張善政表示建國國中自創校以來，致力於培育具備品格與能力的優秀學子，五十年來在學術、體桃園電子報 ・ 12 小時前
阿里山森里號登英國鐵道專刊
記者湯朝村∕嘉義報導 阿里山林業鐵路再度登上國際舞台，獲英國專業窄軌鐵道雜誌《Nar…中華日報 ・ 1 小時前
立冬進補好時機！吃碗湯圓寓意「一家團圓」
今（7）日是24節氣裡的立冬，在這一天也就是進補的好時機，除了傳統的補湯薑母鴨、羊肉爐之外 ，現在也有不少人會選擇吃湯圓，甜湯寓意一家團圓，今日也很適合替自己除壞運添好運。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達創辦人黃仁勳今（7日）下午2點抵達台灣，預計參訪台積電在台南的三奈米廠，接著並將北上出席明（8日）台積電的運動會，與台積電創辦人張忠謀同框，並將以貴賓身分致詞。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午4時15分左右搭車抵達南部科學園區，準備進入台積電18廠參觀3奈米廠時見到一群剛好從台積電廠區走出來的民眾，親切地開窗向人群揮手，一旁還有民眾開心揮手大叫。黃仁勳今天到南科參觀台積電3奈米廠的消息傳出後，下午3時左右即有民眾帶著兒子喜歡的動漫黑膠唱片和永自由時報 ・ 1 天前
A I晶片霸主輝達執行長黃仁勳傳出將在今下午飛抵達台灣。據了解，黃仁勳將參訪台積電台南18廠，這也是台積電先進製程3奈米廠。台積電明天上午舉辦運動會，黃仁勳也首度參加，與創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台。據了解，張忠謀今年不繞行運動場，避免過度勞累。自由時報 ・ 1 天前
北市公車駕駛松江路恍神撞施工牌 女乘客帶2幼童摔傷
台北市中山區今（8）日上午驚傳一起公車自撞意外！50多歲洪姓男駕駛一輛公車沿松江路公車專用道行駛時，疑因恍神，直接撞上前方施工告示牌，導致車上44歲蔡女、6歲潘男、6歲潘女，一家3人摔倒受傷。警方初步調查，洪男酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。自由時報 ・ 8 小時前
北市大安區靈糧堂驚傳火警 招牌起火幸無人傷
台北市今（7）日發生一起火警，傍晚6時位於大安區和平東路二段上的靈糧堂，招牌突然起火，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，消防人員抵達時火勢已被現場人員及時撲滅，所幸未造成人員受困與傷亡，目前仍在現場逐層搜索排除，起火原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰巨巨恐「揍台灣一拳」 可能登陸地曝光！準備暴雨
鳳凰巨巨恐「揍台灣一拳」 可能登陸地曝光！準備暴雨EBC東森新聞 ・ 13 小時前
外籍看護載99歲嬤看病返家 路口右轉撞休旅車嬤「頭部重創」不治
監視器畫面顯示，外籍女看護騎醫療代步車載阿嬤在路口右轉時，與正要左轉的休旅車發生碰撞。猛烈撞擊導致代步車卡進駕駛座車門，阿嬤當場摔倒在地，頭部受創，失去生命跡象。消防隊到場實施急救後，立即將人送醫救治，阿嬤一度恢復呼吸心跳，但最終仍傷重不治。警方表示，63...CTWANT ・ 12 小時前
斥資11億 國造林鐵「森里號」獲英國2刊物專文報導
斥資11億1900萬元，台灣自己設計、製造的阿里山林鐵「森里號」預計明年中啟運，目前首列列車正進行長達半年的功能測試，「國造」林鐵列車未正式上路，已在國外打響知名度，同時登上英國兩本專業鐵道刊物，再次提升台灣山岳林鐵在全球窄軌鐵道界的能見度，進而受到國際關注。中時新聞網 ・ 11 小時前
台北市中山區驚傳公車事故，8日上午10時40分，1部新店客運643路公車，行經四平街及松江路口時，因不明原因自撞施工告示牌，造成車上3名乘客受傷，司機見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，隨即將44歲女子及6歲男童送往台大醫院救治，另名6歲女童則在友人陪同下就醫，3人皆意識清醒，經檢傷治療後並無大礙，至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前