解禁首日無肉可賣！台中最大建國市場豬肉攤仍停擺攤商曝原因

建國市場整排豬肉攤仍無肉可賣。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，昨(6日)中午終於全面解禁運輸，今(7日)凌晨0時開放批發屠宰，但中台灣最大批發市場建國市場，今早整排豬肉攤仍無肉可賣，砧板上空無一物一片冷清。

有攤商說，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會供應傳統市場，7日開放後，國內的肉品市場會在7日早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰程序，才會出現無肉可賣，因此，最快可望在今天下午的黃昏市場見到溫體豬，但大部分的傳統市場肉攤則是在8日(週六)上午開始販售國產豬。

廣告 廣告

建國市場內約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，受禁宰令影響近乎全面停業，記者今晨實地走訪，只見長長一排攤位卻幾乎沒有攤商開張，部分攤位僅老闆在整理工具或清理冷凍庫，只有零星攤位還能看到老闆從冰櫃中取出冷凍肉，分裝給熟識配合的餐廳或小吃業者，這些都是疫情爆發前留下的最後庫存。

有攤商說，平常一天能賣3到20頭豬，營業額從1萬多元到近20萬元不等，如今停業半個月，不少人損失上百萬，連工資、攤租都難以負擔，所幸禁令解除後，國內拍賣及屠宰程序已在今日零星晨陸續進行，預計最快今(7日)傍晚的黃昏市場，就能見到首批新鮮溫體豬上架。

只有零星攤位還有冷凍庫存。(記者許國楨攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣

新北首日拍賣量約增2成 農業局：最快7日中午可買本地溫體豬肉

健保補充保費採年度結算繳納反彈大 行政院急喊卡：暫緩具爭議的規劃

