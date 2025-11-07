解禁首日豬價不跌反升 每公斤破百元 農業部：走向待觀察

11月7日為解禁後首日拍賣，價格仍達每公斤103.44元，較禁運禁宰前的每公斤96.61元高。（示意圖／報系資料照）

我國日前檢出首起非洲豬瘟個案，為了防止病毒擴散，農業部祭出禁運禁宰15天，造成「塞豬」上看39萬頭，7日為解禁後首日拍賣，價格仍達每公斤103.44元，較禁運禁宰前的每公斤96.61元高。

據統計指出，今年拍賣頭數達2萬8306頭、與過年前後增供頭數相仿，但價格平均達每公斤103.44元，以供應雙北肉品的新北肉品市場來看，平均價格更達111.48元。

農業部畜牧司副司長周志勲表示，會視各縣市肉品市場需求調配數量，今天為解禁首日難以推估未來趨勢，認為仍要持續觀察1至2周才能得知價格走向。

