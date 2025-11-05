解禁! 全台禁運活豬11/6午起開放 "拍賣.屠宰"等11/7

生活中心／綜合報導

經歷將近一個月的非洲豬瘟疫情，終於有好消息！中央宣布豬隻禁運禁宰令，在經過延長時程後，期限明天（6日）就到，中央應變中心說，分兩階段解禁，明天（6日）先解活豬運輸，後天（7日）開始買賣、屠宰。

農業部部長陳駿季：「11月6日中午12點，我們先解禁活豬的運輸，11月7日凌晨開始，我們解禁批發跟拍賣屠宰。」真的是非洲豬瘟這半個多月來最好的消息了，農業部宣布分成兩階段解禁，週四中午過後，如果開車在高速公路上，又能看到載運活豬車；但如果是拍賣、屠宰、以及屠體運輸，就得多等12小時，週五凌晨才開放。因為上個月底在台中梧棲爆發疫情後，10月22日全國豬隻開始禁運禁宰，終於在11月6日要解除這項禁令，只是說，目前市場上，有35萬到39萬頭豬，能不能考慮增加開市日，畢竟大家已經休那麼久了。農業部部長陳駿季說：「整個豬肉市場供需調度，是看一個禮拜每一天的供需量，其實增加開市日、或減少休市日，並沒有助於豬隻消化，最主要一個非常重要的就是，我們每天吃的豬肉，基本上大概就是這樣。」

廣告 廣告

禁宰令到期！ 全台禁運活豬11/6午起開放 「拍賣.屠宰」等11/7

禁運禁宰令分兩階段解禁（圖／民視新聞）畢竟總不能要大家，在開市之後，吃一堆豬肉，部長也說，有秩序出豬，才不會讓豬價有太大波動。不過，正式開市前，還得確保開市後的食安問題，經過10多天的休息，全國肉品市場、豬肉攤位、以及屠體運輸車，都得全面清消，禁運禁宰解禁後，豬場還是要落實生物安全、管制人車出入、豬隻健康、環境清消等，農業部說，年底前，還是會嚴格把關。農業部部長陳駿季說：「目前是已經達到清零目標，但是防疫的工作，還是不會間斷，特別是在這段時間到年底，針對突然死亡有異樣的豬隻全部送檢，檢查是不是有疑似的其他病例。」

禁宰令到期！ 全台禁運活豬11/6午起開放 「拍賣.屠宰」等11/7

禁運禁宰期間有補助分案（圖／民視新聞）禁運禁宰令解除，但廚餘餵豬還是不行！因為這次爆發源頭，疑似就是因為廚餘沒有落實蒸煮，補助方面，包含豬隻延遲上市、飼料差額、廚餘清運等，都能申請，傳統肉攤這段期間暫停營業收入損失，每攤補助3萬塊，台灣好不容易成為豬瘟非疫區，現在出了小意外，農業部上下動起來防疫，但身為一般民眾，這週五立冬，麻油腰花補湯先等等，滷肉飯、炕肉飯、豬腳、腿庫，最快這週末就能吃到。

原文出處：禁宰令到期！ 全台禁運活豬11/6午起開放 「拍賣.屠宰」等11/7

更多民視新聞報導

LIVE／豬隻禁運禁宰令解禁？ 陳駿季記者會最新說明

新北市爆首例本土登革熱病例！ 疾管署緊急防治：應落實防蚊措施

豬瘟防疫分2階段解禁 明中午開放活豬運輸、7日恢復屠宰

