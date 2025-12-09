解禁 川普允許輝達向中國出售H200

美國總統川普於美東時間11月8日宣布，將部分鬆綁先前拜登政府制定的高階人工智慧（AI）晶片出口限制，允許輝達（NVIDIA）向中國及其他國家銷售經核准的H200晶片。這項政策調整，使美國在AI與半導體競爭格局上的態度再度出現重大轉向。



川普在自家平台 Truth Social 發文指出，新的政策架構將讓美國從H200晶片出口中獲得25%的收益，並強調相關交易將接受嚴格監控，以確保國家安全。他透露，已向中國國家主席習近平說明這項安排，並獲得中方正面回應。川普表示，這項收益分配機制將支持美國勞工、促進美國製造業發展，同時提升政府財政效益。

川普反對開發市場接受度不高的產品

在拜登政府任內，輝達最先進的AI運算晶片因國安與技術外流疑慮被納入出口管制，包括A100與H100皆不得出口至中國。川普此次調整政策，等同推翻部分既有限制，也回應輝達先前對於改善美中科技貿易環境的訴求。輝達在向福斯新聞發布的聲明中表示，這項決定讓美國晶片業者能維持全球競爭力，並有助於帶動高薪科技工作與製造業投資，強調向經商務部審核通過的客戶提供H200晶片，是兼具商業利益與美國國安考量的平衡方案。

H200晶片屬於輝達當前高效能AI處理器，用於訓練大型語言模型、資料中心運算與各類AI應用，是全球AI產業鏈的重要關鍵元件。川普同時批評拜登政府過去以安全理由祭出的限制措施，不僅迫使美國企業打造性能「降規」的低階版本以因應出口管制，也造成技術進展受阻。他認為，這些政策讓企業花費巨額成本開發市場接受度不高的產品，反而削弱美國在AI領域的主導地位。

超微、英特爾將適用相同模式

川普強調，新政策不影響輝達在美國國內提供的最新一代AI晶片，包括Blackwell與下一代Rubin架構產品，並表示商務部已進入政策細節敲定階段。未來超微（AMD）、英特爾（Intel）等美國半導體企業也將適用相同模式，目標是在國安框架下推動更具競爭力的科技產業政策。



輝達執行長黃仁勳近年多次談及美中貿易緊繃對產業造成的壓力，公開主張美國半導體業若無法在中國市場競爭，將削弱其全球技術實力。他曾指出，美國重新取得中國市場的參與權，是維持AI產業全球領先地位的關鍵，強調開放市場對美國科技產業與美國人民都有實質助益。



