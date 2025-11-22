解禁？ 彭博：川普政府考慮開放輝達H200出口中國
美中地緣政治競爭是輝達能不能重新回到中國的關鍵，今天有消息指出，最近幾天川普政府內部進行開放輝達H200晶片出口中國的討論，雖然不確定會不會成真，但這個利多消息一傳出，也讓輝達股價瞬間上漲1%。
彭博新聞獨家報導，川普政府近日針對輝達H200人工智慧晶片對中國銷售問題展開初步討論。目前這僅是政府內部的討論階段，但若最終獲得放行，將為輝達帶來重大利多。H200是輝達Hopper架構中性能最強的晶片，其效能和速度遠超目前允許出口至中國的產品，對中國市場而言將是一次顯著的技術提升，儘管仍無法與最新的Blackwell晶片相比。
輝達執行長黃仁勳在本週公布的第三季財報中表示，公司對中國市場的預測為零。雖然美國政府已允許輝達出口H20晶片至中國，但中國政府尚未批准進口。H200晶片同樣面臨這種雙重挑戰：一是能否獲准銷往中國，二是中國是否願意購買。
美中在人工智慧領域的競爭引發了一個戰略性問題：是否應允許中國取得先進晶片？若中國無法購買這些晶片，可能會加速其自主研發進程。中國擁有充足的電力資源，雖然目前華為單顆晶片的性能不如輝達，但中國可以透過堆疊大量晶片來達到類似的人工智慧訓練和推理性能，即使這種方法效率較低且成本較高。
