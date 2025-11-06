解禁"拆彈說"引綠砲轟 盧秀燕解釋"階段任務達成"

中部中心/徐秘康、林賢明、羅宇翔 台中報導

非洲豬瘟逐步解禁，今天（6日）中午開始，可以運輸活豬。不過，相關調查持續中，台中市長盧秀燕也公布，豬農家九處採檢都是陰性！另外，媒體詢問盧秀燕，"拆彈說"發酵，真的認為自己拆掉炸彈嗎？盧秀燕說明，拆彈指的是，病毒沒有擴散，只鎖定在案場，中央交付的任務有達成！

指揮官杜文珍，送上台南16號，越光米，希望能把病毒都清光光。6日中午開始，可以運輸活豬了，非洲豬瘟逐步解禁，不過，中央與地方持續密集採樣與調查，市府4日帶遭檢方羈押的陳姓豬農之子，回住家採檢9處，幸好確認結果全數陰性！

豬農家採檢九處全陰性。(圖/民視新聞)在前進應變所記者會，媒體詢問盧秀燕，解禁前夕，曾拋出"拆彈說"，但防疫結果，沒有獲得綠營認同，盧秀燕自己真的認為拆掉炸彈了嗎？記者也詢問指揮官，農業部次長杜文珍，同意盧秀燕與市府，確實拆彈成功嗎？杜文珍說，階段性任務，中央與地方確實共同完成，但是整體工作，還沒有結束！

盧秀燕公布解禁配套措施，台中市繼續禁止廚餘養豬，學校營養午餐，可以使用溫體豬，但是廚餘暫時不能打包回家，必須統一處理。

豬瘟解禁「拆彈說」引綠營砲轟 盧秀燕親上火線解釋指「階段任務達成」

台中市營養午餐可用溫體豬。(圖/林賢明攝)













