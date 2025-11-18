解禁1天狂賣5.7萬顆毒蛋！疑新舊蛋混賣…文雅畜牧場老闆遭二度約談

記者吳泊萱／彰化報導

彰化「文雅畜牧場」雞蛋被驗出芬普尼超標，又爆發疑似在移動管制期間，違規販售雞蛋等疑雲，彰化地檢署昨日（17日）帶回文雅畜牧場3名員工，並同步搜索台中「龍忠蛋行」，帶回林姓負責人，偵訊後依《食品安全衛生管理法》、詐欺等罪嫌諭知林男20萬交保，但並未透露具體原因。今日（18日）檢方再度發動搜索，並二度約談文雅畜牧場負責人釐清案情。

回顧事件發生經過，11月5日彰化縣衛生局接獲通報，文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼殘留，動物防疫所於6日啟動「移動管制」，限制雞蛋與雞隻不得出場，並採集10顆蛋品送驗。但因11月7日中央複檢結果顯示「未檢出」，因此動防所根據《動物用藥品管理法》程序，於8日下午解除移動管制，限制僅維持兩天便告終止。

廣告 廣告

彰化文雅畜牧場雞蛋兩度被驗出芬普尼超標，檢察官持續追查問題蛋外流原因。（圖／彰化縣府提供）

文雅畜牧場於9日出貨200籃蛋給台中「龍忠蛋行」，結果雞蛋又被驗出芬普尼代謝物超標，台中市衛生局緊急下架回收38籃蛋，加上檢調搜查帶回的13籃蛋，最終仍有179籃蛋、共2萬9800顆蛋已售出，被消費者吃下肚。

另外，9日當天，文雅畜牧場也透過蛋車販售85籃蛋，衛生局成功攔截35籃蛋，但仍有50籃、共1萬顆雞蛋銷往新北市，最終只回收27籃、共5400顆雞蛋，另外4600顆問題蛋已銷售一空。

未釐清問題蛋流向及責任歸屬，彰化地檢署於13日指揮搜索畜牧場等處，帶回陳姓負責人及其妻子調查，經複訊後暫先請回。17日指揮搜索龍忠蛋行帶回林姓負責人，訊後依《食品安全衛生管理法》、詐欺等罪嫌諭知林男20萬交保，並同步約詢文雅畜牧場3名員工，3人複訊後請回。

今日（18日）檢察官再度發動搜索，並二度約談文雅畜牧場負責人。據了解，文雅畜牧場飼養雞隻約5萬隻，日產及出貨量約4萬顆蛋，但11月9日短暫解禁期間，畜牧場出貨量卻高達5.7萬顆蛋，不排除可能有混入舊蛋出貨或未做好出貨分類才造成雞蛋二度檢出芬普尼超標。



更多三立新聞網報導

路口等紅燈遇死劫！女騎士遭追撞「頭被車輪輾兩次」慘死…惡駕駛跑了

台積電老將羅唯仁疑竊走2奈米機密！恐涉國安危機…高檢署：分案調查中

芬普尼毒蛋外流縣市再＋1！蛋車訂貨「1萬顆毒蛋」銷新北…4600顆已下肚

花蓮摩鐵離奇命案！女與前男友出遊退房前暴斃…警逮2男、搜出大量毒品

