解答YouTuber頻道馬賽克之謎 律師：韓國當事人可隨時檢舉

王以路（左起）、張瑄、何以德、哈林、劉伊心、吳承璟、林凱鈞上節目合影。（公視提供）

王以路、劉伊心、吳承璟、張瑄與時尚達人Duncan（何立德）、彩妝師林凱鈞等人上哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》。節目上一道題目「去韓國逛街拍攝VLOG記錄生活，只要拍到女生就是違法？」，掀起眾人熱烈討論。

這個韓國旅遊知識題，六個來賓們全都答「╳」表示可以拍，劉伊心率先發難說「拍到女生背影、肩膀，應當可以吧？」，另位來賓Duncan則認為網紅、路人逛街通常在開放空間拍攝，更說「這東西成立，各國人都不要去韓國玩了吧？」，王以路也認為「這如果成立就太不友善了吧？韓國這麼推觀光」。

廣告 廣告

沒想到答案一公布竟然是「○」，讓見聞豐富的藝人、達人們全軍覆沒，劉伊心也睜大眼摀嘴說「真的？」，連主持人哈林也直說「我也無法理解、太可怕了吧？」，但仍補刀說「可是我喜歡看到全倒的結局」，引來賓們大笑不已。

《哈！真相大白了》節目法律專家、律師梁家瑜現場看來賓們反應邊「忍笑」邊解釋到，在臺灣國人可能在意隱私權，但在韓國法律確實較嚴格。她進一步說「韓國有《性暴力犯罪處罰特例法》，只要你沒經過別人同意去拍到人家，就可能觸法，最重可以處七年以下有期徒刑，或台幣約106萬元以下的罰金」，也說「處罰是相當重的，所以要很小心」。

更多中時新聞網報導

世足》附加賽搶末班車 義大利首戰北愛

裴斗娜來台 驚喜被麵店老闆認出

改革分流 家長團體籲 保留校事會議