輝達海外總部確定落腳台北北士科T17、18，但台北市政府與新壽至今仍未完成正式解約程序。台北市副市長李四川透露，新壽提出若T17、18地塊未交給輝達使用，必須歸還土地給新壽，或要求輝達使用數年後將土地歸還新壽，這些條件市府無法接受。

解約卡關原因曝！ 新壽要求先看「輝達投資意向書」。（圖／TVBS）

李四川解釋，新壽告知市府他們希望將土地提供給輝達，但若未交給輝達使用，則要求土地歸還新壽。新壽也表達，要先看到輝達的投資意向書，李四川表示輝達本週一定會提供意向書給新壽。他強調，市府無法接受新壽要求輝達使用數年後將土地歸還的條件。

台北市議員許淑華認為，將投資意向書作為合約附帶條件是多此一舉，她表示大家都在等待解約，之後輝達還有許多行政程序需要處理。

台北市政府強調一直與輝達保持聯繫，地政局長王瑞雲表示，市府已向輝達提出希望設定70年地上權的建議，輝達已將此提議帶回考量。

