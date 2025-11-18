解約卡關原因曝！ 新壽要求先看「輝達投資意向書」
輝達海外總部確定落腳台北北士科T17、18，但台北市政府與新壽至今仍未完成正式解約程序。台北市副市長李四川透露，新壽提出若T17、18地塊未交給輝達使用，必須歸還土地給新壽，或要求輝達使用數年後將土地歸還新壽，這些條件市府無法接受。
李四川解釋，新壽告知市府他們希望將土地提供給輝達，但若未交給輝達使用，則要求土地歸還新壽。新壽也表達，要先看到輝達的投資意向書，李四川表示輝達本週一定會提供意向書給新壽。他強調，市府無法接受新壽要求輝達使用數年後將土地歸還的條件。
台北市議員許淑華認為，將投資意向書作為合約附帶條件是多此一舉，她表示大家都在等待解約，之後輝達還有許多行政程序需要處理。
台北市政府強調一直與輝達保持聯繫，地政局長王瑞雲表示，市府已向輝達提出希望設定70年地上權的建議，輝達已將此提議帶回考量。
更多 TVBS 報導
北市府出錢？新壽分手費含新新併換LOGO 李四川：也是成本
T17、18解約又卡關！李四川指新壽提1意見：市府無法接受
傳黃仁勳周六赴台積電運動會！ 蔣萬安：希望碰面
T17、18分手費出爐 李四川證實44.7億元：還算合理
其他人也在看
新壽解約條件「輝達不要就歸還」 議員：脫褲子放屁
台北市政府與新光人壽近日針對北士科T17、18地上權，正在進行解約程序。台北市副市長李四川18日上午透露，新壽希望在解約協議中加入「輝達若不要T17、18需還給新壽」的條件，也讓李直呼「沒有辦法接受」。民進黨議員許淑華也直言，已經到了這個時候，新壽還要提這些要求，根本脫褲子放屁、多此一舉。中時新聞網 ・ 9 小時前
新壽提條件：T17、18沒有給輝達地上權就還給新壽 許淑華：不合理也不成立
今（18）台北市議會民政委員會考察輝達台北總部預定地。台北市副市長李四川今受訪表示，新壽要確認土地給輝達，才要合意解約。台北市議員許淑華無法接受，「這個要求不合理也不成立。」地政局長王瑞雲說，輝達全球不動產副總裁將於本週與台北市長蔣萬安會面，也將帶投資意向書，強調輝達將取得T17、18土地地上權。自由時報 ・ 8 小時前
輝達北士科又出狀況？新壽再提1條件 李四川認「無法接受」曝解約進度
輝達（NVIDIA）總部進駐台北日前取得實質進展，針對北士科T17、T18基地解約事宜，台北市議會12日通過新壽44.3億解約金，然而台北市副市長李四川今（18）日坦言，新壽在協議書中提及「土地未給輝達要還給新壽」這一點，令台北市政府無法接受。李四川18日上午出席市政會議，針對14日透露「與新壽解約卡關的小問題」做出說明；李四川表示，問題主要出在新壽的協議......風傳媒 ・ 8 小時前
分手又卡關？新壽喊「土地必須給輝達」 蔣萬安回應了
輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽正與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。不過，台北市副市長李四川18日表示，新壽提出土地如果沒有給輝達，須再還給新壽。針對新壽說法，台北市長蔣萬安18日出席活動時回應，目前仍預計這周和新壽解約，會和各方持續溝通。中時新聞網 ・ 10 小時前
T17、18解約卡關？ 李四川：新壽「1要求」市府無法接受
輝達海外總部落腳北士科T17、T18，儘管台北市議會已經在12日通過新壽44.3億解約金，但台北市副市長李四川今天（18日）透露，新壽提出T17、18如果沒有給輝達，必須要把土地再還他們，所以市府本周中廣新聞網 ・ 11 小時前
北市8800元套房曝光！怪格局網傻眼：哪都是廁所
生活中心／李筱舲報導台北市租屋價格高，對許多年輕人和北漂族來說，找到既方便又負擔得起的住處，往往是一大挑戰。今年8月曾有網友在Threads上分享一則租屋貼文，近日又被翻出討論，引發網友熱議。這名房東在台北市黃金地段出租一間套房，月租只要8800元，且包含水電費，但點開照片一看，整間房間從地板到牆壁全都是白色磁磚，讓網友傻眼表示：「哪裡都是廁所」。民視 ・ 1 天前
噁男持刀闖住家！20多歲女遭硬上 經歷「恐怖17小時」精神崩潰
《埼玉新聞》報導，根據警方調查，案件發生在本月8日凌晨2時5分至下午7時左右。嫌疑男子涉嫌在此期間，闖入朝霞市一名20多歲自營職女性的公寓房間，並以疑似刀具的凶器威脅對方，強行實施性暴行。雖然受害女子沒有受傷，但精神上受到極大驚嚇。嫌疑人目前否認犯行，聲稱「毫...CTWANT ・ 6 小時前
台股收盤暴殺近700點！台積電重挫40元 揭大盤崩跌3元兇
台股今（18）日大跌，接近午盤跌勢擴大，終場大跌691.19點、收在26756.12點。中時財經即時 ・ 9 小時前
北士科T17、T18解約延宕 李四川曝新壽提一要求市府無法接受
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導輝達海外總部選定北士科T17、18，不過北市府與新壽，至今仍未簽解約協議書。台北市副市長李四川今（18）日受訪時說，新壽提...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
KPMG調查：全球68%汽車企業重組供應鏈 因應關稅風險
（中央社記者呂晏慈台北18日電）KPMG今天發表2025全球汽車產業高階主管調查報告，調查結果顯示，為了降低關稅風險及運輸成本，有68%企業正積極透過近岸外包、友岸外包、在地生產供在地使用等策略，重組供應鏈。中央社 ・ 8 小時前
交通部再預告外送運價準則 外送費將如何計算？
繼去（2024）年暫緩推動外送運價修法後，交通部17日再預告新版訂定外送運價準則，外送業者若有必要，可加收等待費、樓層費、夜間加成運費等其他費用，新制最快明年2月上路。外送運價公式是什麼？此次版本有何不同？公視新聞網 ・ 8 小時前
美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場
（中央社記者汪淑芬台北18日電）農業部農糧署長姚士源今天接受媒體聯訪表示，美國關稅對台灣蘭花產業造成衝擊，政府協助業者強化設備技術的韌性，外銷除把握美國市場外，最近新拓展了巴西與印度。中央社 ・ 8 小時前
《國際金融》市場消化AI熱潮 美股19兆市值增加超過實際經濟影響
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】高盛在周一回答了美國股市前景的最重要問題，即市場是否「正確地」評估了人工智慧帶來的好處。答案是有條件的「肯定」，以及有條件地否認了公司估值處於「泡沫水準」的說法，並發現市場現在可能已經過於樂觀。 高盛最新的分析顯示，美股可能已經計入了人工智慧帶來的大部分的潛在長期價值。分析師Dominic Wilson和Vickie Chang表示，一些「簡單算術」似乎顯示，人工智慧獲益的市場定價正在「遠遠超過於總體影響」，人工智慧相關企業的估值激增，正在接近似乎可信的總體經濟獲益的上限。 但高盛的投資組合策略團隊堅持認為，公司估值偏高，但還不是「泡沫水準」。 高盛報告估計，美國經濟當中，由生成式AI帶來的「資本收益」(capital revenue)的現值(PDV)，它的基準估計值為8兆美元。儘管計算本身存在不確定性，但這些資本收益的未來合理範圍在5兆美元至19兆美元之間。 重要的是，這些預期收益足以證實當前和預期的AI相關的企業資本支出水準是合理的，這也是近期財經媒體的關注重點。但另一方面，股市的熱情似乎已遠遠超出基準總體計算的結果。 據高盛的計算，自從OpenAI在時報資訊 ・ 8 小時前
川普轉向力挺制裁俄商業夥伴，傳最高祭出500%懲罰性關稅
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國總統川普日前首度明確表態，支持國會共和黨議員推動制裁與俄羅斯有商業往來國家的立法，最高可對相關國家輸美商品課徵500%懲罰性關稅。市場人士表示，法案一旦成形，將鎖定持續大量購買俄羅斯能源、且未被華府視為「積極支持烏克蘭」的貿易夥伴，中國與印度首當其衝，勢將加劇全球關稅與地緣政治風險溫度。報導內容提到，共和黨方案擬授權美國政府，對自俄羅斯進口能源者的輸美商品，大幅調高關稅稅率，上限拉高至500%。參議院共和黨領袖圖恩(John Thune)早在10月即稱，將安排制裁俄羅斯法案表決，但未承諾具體時程；民主黨與部分共和黨議員則持續施壓，要求以更嚴厲經濟手段懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。川普過去刻意避免公開支持相關立法，一度將重心放在撮合俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)談判。隨戰事接近四年未見明顯降溫，外交進程幾乎停擺。烏克蘭副外長基斯利齊亞(Sergiy Kyslytsya)上週明確表示，基輔當局已正式暫停與俄羅斯和談，強調今年內舉行的談判「未能取得有意義成果」。在普丁毫無停火意願之際，川財訊快報 ・ 8 小時前
VanEck示警，輝達遭拋售恐打壓股市情緒
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，澳洲金融投資服務機構VanEck Australia表示，AI晶片大廠輝達本週將發布財報，預計這將是短期內對市場AI信心的一個重大考驗。VanEck Australia跨資產投資策略分析師Anna Wu表示，在輝達財報和美國宏觀經濟數據公佈前，拋售輝達股票的交易導致美股情緒受挫，並且蔓延到了亞洲市場。Wu指出，如果用比特幣作為市場情緒指標，它指向的是熊市級別的擔憂。除此之外，近期中國疲軟的經濟數據以及中日衝突升級也對市場情緒造成了壓力。財訊快報 ・ 8 小時前
日中衝突升溫！多部日本電影突從中國撤檔 中國觀眾哀號：全世界都針對我
即時中心／徐子為報導中日關係緊張之際，兩部原定近期於中國上映的日本電影宣布暫緩上映，這可能使中國今年電影票房更差。此外，於台日都創下高票房的「鬼滅之刃無限城篇」也將提前於21日下檔。民視 ・ 1 天前
勞工均薪9萬才合理？他談「台灣病」不是匯率被低估：賺錢企業不加薪就加稅
英國財經媒體《經濟學人》（The Economist）近日在專文中談及「台灣病」，並以「大麥克指數」為理論，指在台灣央行長期壓低下，新台幣匯率被嚴重低估，引發廣泛討論。對此，前政務委員張景森17日在臉書針對《經濟學人》眼中的「台灣病」進行分析，他表示，經濟學界常自嘲，「十個經濟學家有十一種意見，其中凱因斯自己就有兩種不同的意見」，經濟問題遠擁有不同的解法，他......風傳媒 ・ 8 小時前
日經週二重挫1,620.93點或3.22%，東證大跌2.88%，軟銀集團、愛德萬領跌
【財訊快報／劉敏夫】日本股市週二走跌，因投資人在輝達公司財報和本週稍後美國9月就業報告發布前夕，刻意避開高風險資產，同時，日本與中國之間的緊張局勢，也抑制的買盤人氣。收盤時，東證第一部指數下跌96.43點或2.88%，報3,251.10點；日經225指數則是下滑1,620.93點或3.22%，報48,702.98點。野村資產管理公司首席策略分析師Hideyuki Ishiguro表示，在輝達發布財報之前，美國股市繼續拋售股票並調整估值，市場正密切關注財務業績是否會透露出任何對未來有利的指引。Ishiguro表示，一旦日圓繼續走弱，可能意味著進口相關通膨加劇，進而導致消費下降。這種局面正在醞釀中，極度的焦慮情緒可能引發市場逆轉。此外，中日兩國的外交爭端持續，中國建議公民避免前往日本旅行，並發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排，顯示出日本首相高市早苗關於台灣的言論引發的外交爭端沒有緩和的跡象。三菱日聯摩根士丹利高級投資策略分析師Kohei Onishi表示，人們越發認為，與觀光旅遊相關的零售商可能會受到一定程度的影響。雖然一些零售商仍然依賴中國遊客的需求，但多年來製造商已將供應鏈財訊快報 ・ 7 小時前
T17、T18解約新壽又有意見 李四川說：先取得輝達投資意向書
台北市政府與新光人壽解除北士科T17、T18地上權的解約金44.34億元，上週三（12）在台北市議會通過備查，市府原希望上週就能完成與新壽簽訂土地終止合約協議。不過，新壽董事會對協議文字以及交款程序有些意見，台北市副市長李四川今（18）受訪表示，新壽要確認土地是給輝達才願意合意解約，市府本週要先取得自由時報 ・ 12 小時前
輝達財報將揭曉！ 鴻海科技日攜OpenAI宣布藍圖
台北市 / 綜合報導 這個星期有兩大財經重點，一個是即將揭曉的輝達最新財報，另一個則是週五(21日)登場的鴻海科技日。輝達釋出的最新財測，除了能讓投資人了解，目前AI市場的走勢，也牽動台廠供應鏈的股價和訂單變化；鴻海董事長劉揚偉則是透露，會攜手OpenAI，一起宣布未來的AI藍圖。輝達執行長黃仁勳(11.04)說：「所有工作都會改變，你不會因為AI失去工作，你會因為會用AI的人而失業。」輝達執行長黃仁勳，再談AI對工作的影響，而他的最新成績單也即將揭曉，美國時間19日，輝達財報就要重磅揭曉。輝達執行長黃仁勳(10.28)說：「如你所知2025年還沒結束，然後2026年也還沒有開始，但目前我們手上訂單量已經這麼多了，總額高達1兆美元的一半(5000億美元)。」黃仁勳日前這番話，讓不少分析師對輝達充滿信心，但華爾街看法不一，被譽為「矽谷創投教父」的蒂爾，把持股全數賣出，不過摩根士丹利，把輝達目標價調升到220美元，美國銀行分析師也上調未來三年財測。輝達執行長黃仁勳VS.鴻海董事長劉揚偉(2023.10)說：「這是台非常漂亮的車，非常適合年輕的情侶，就像劉揚偉跟我一樣。」輝達表現勢必牽動台廠供應鏈，好夥伴鴻海的年度科技日，21日就要登場，今年黃仁勳的兒子黃勝斌，將親自出席，董事長劉揚偉也預告，會宣布和OpenAI的合作藍圖。鴻海發言人巫俊毅說：「現在當然鴻海，在所謂的AI伺服器機櫃，有一個非常大的一個占有率，從這裡再往上延伸到更多的零組件，那往下游的話就再DOWN到，所謂的資料中心，那橫向的部分就是怎麼樣去，成為一個應用者或平台的營運者。」包括輝達、AMD、甲骨文，各大巨擘紛紛以現金投資或提供股權，和OpenAI換取長期合作，被市場形容是「AI永動機」，鴻海是否跟著入列，讓台廠加入矽谷潮流，備受矚目。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前