解約第一件事竟是剪短髮！辛芷蕾「重啟人生」親曝轉折心境

辛芷蕾演藝事業再創佳績，奪威尼斯影后。（圖／辛芷蕾 微博）

大陸實力派女星辛芷蕾近年演藝事業攀上高峰，從《如懿傳》中氣場十足的嘉貴妃，到《繁花》裡風情萬種的李李，角色層次鮮明、演技備受肯定。日前她更憑電影《日掛中天》勇奪第82屆威尼斯影展最佳女演員獎，消息一出，影迷紛紛獻上祝福，事業成績再創新高。近日，辛芷蕾難得在節目受訪中，談及過去與前經紀人解約的往事，相關片段曝光後，以「辛芷蕾 解約第一件事是剪短髮」火速登上微博熱搜，引發網友熱烈討論。

辛芷蕾回憶，自己與前經紀人合作長達八年，隨著時間推移，雙方在事業規劃、認知上逐漸出現分歧，最終選擇主動提出解約，只因想「獨立走自己的演藝路，因為我想按照自己的方式，去做我想要成為的演員，而不是別人期待的」。

辛芷蕾也特別強調，前經紀人其實一直待她不薄，只是在那段時間，她也逐漸迷失方向，不確定真正想要的是什麼，「愛和控制是一個道理的，她會讓你按照她的意願去走，你忘了自己是誰，你不知道自己真正想要的是什麼了」。解約當下的第一個行動，辛芷蕾坦言是衝進美髮店剪掉長髮，「從我和她解約的那一刻，我剪短了我的頭髮」。

選擇從外在開始改變，剪短頭髮、嘗試自己偏好的妝容與風格，重新掌握對表演與人生的主導權，「我開始畫我自己喜歡的妝，按我自己的想法去接我想演的戲的時候，我覺得那是我真正可能走到今天成為一個思想獨立的演員，是一個很重要的一步」。

如今再回頭看當年的選擇，辛芷蕾多了幾分溫柔與體諒，她坦言「以前好像帶刺一樣」，現在看來算是不夠成熟的處理方式，「那時候確實年紀輕，不夠成熟，現在想想，其實很多事情是可以坐下來好好談的」。

這段「剪短髮重啟人生」的故事，也被網友形容為現實版爽文，掀起留言討論：「短髮是蕾姐的戰袍，剪了就是開掛了」、「辛芷蕾解約第一件事剪短髮，這波利落操作太有拽姐範兒」、「短發造型又美又颯，顏值高就敢多嘗試」、「選喜歡的造型，拍想拍的戲，真自在」。

