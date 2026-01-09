政治中心／綜合報導

總預算持續卡關，傳出藍營有意提案，先將TPASS等預算先行付委，強調會依黨團共識進行，綠營批國民黨只過自己喜歡的，至於另一個爭議法案"離島建設條例"，提案的陳玉珍強調今天不會排審，還要持續溝通，綠營立委質疑法案在幫中國洗產地，擔憂對台灣經濟有傷害。

今年度中央政府總預算持續卡關，傳出藍營有意在院會提案，針對部分項目先行付委，包括北中南都有，今年度預算75.2億，使用人數超過百萬人的TPASS通勤月票。

國民黨團書記長羅智強：「我們所有的預算的審查，都會凝聚黨團的共識，來去依序的進行，總預算的問題其實，一直都是非常的單純，只要賴清德卓榮泰依法編列，早就在審查了。」

儘管國民黨沒有證實，但根據綠營立委手中掌握的國民黨預擬提案內容，具急迫性及攸關重大民生的新增計畫，由立院逕行決議可先辦理的項目，交付委員會審查，傳出當中包括TPASS、生育給付以及河川整治預算。

民進黨團幹事長鍾佳濱：「民間有聽到TPASS很重要，他（國民黨）就要通過，民間沒有反應的，那他就放在那裡，人民不是乞丐，立法院最大黨不是皇帝，非得要人民敲碗，你皇帝才給飯吃。」

綠營痛批藍營一個口令一個動作，只審自己喜歡的或有爭議的，至於另一個爭議法案"離島建設條例"，原本傳出9號院會就會排審，提案的陳玉珍卻喊卡。





解總預算僵局? 藍擬提案TPASS先付委 綠酸:立委不是皇帝

立委（國）陳玉珍：「今天沒有排審的原因是因為，我們希望現在距離這個年底，到這個1月底還有一點點時間，我們在這裡慎重邀請國發會陸委會，這個相關的負責這個部分的單位，到金門來我們也可以來，讓這個座談民意來這個，民意來跟他們座談，讓他們真真切切聽到，離島居民的聲音。」

立委（民）林楚茵：「如果是為了建設離島，那麼民進黨絕對舉雙手雙腳贊成，可是在以離島作為包裝，建設離島的背後，是不是在幫中國洗產地這個部分，其實不要以包裝離島之名，行殘害台灣整體經濟之實，這個是我個人覺得非常憂慮的。」

立院會期即將來到尾聲，總預算僵局仍有待朝野解決。

