解總預算僵局 藍黨團提3必須

總預算卡關，國民黨立法院黨團書記長羅智強提出立刻審查的3項條件。圖為立法院院會。（本報資料照片）

明年度總預算卡關，國民黨立法院黨團書記長羅智強點名3項條件，包括編列軍人加薪預算、警消退休保障、執行停砍年金，立法院就立刻審查總預算。民進黨則痛批，國民黨及民眾黨不審預算 只知聯手強推貪汙五法。

今年已進入尾聲，115年度中央政府總預算案至今尚未進入立法院審議階段，行政院多次說明至少影響逾2000億元的新興計畫；羅智強指出，立法院三讀通過軍人待遇條例、警察人員人事條例，行政院拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法過關，行政院又要藉非法復活的憲法法庭，沒收國會修法。

他說，總預算之所以難以審查，關鍵就在行政部門送入立法院的預算違法漏編，應依法編列的卻未編列，導致立法院無從審議。要化解總預算僵局，賴總統必須要有3顆柔軟的心。第一顆就是要好好照顧軍人；第二顆是要好好照顧警消；第三顆是要保障退休公教。只要賴清德能以3顆柔軟的心對待軍公教警消，好好的愛護、尊敬他們，總預算僵局自可化解。

民進黨則批，國民黨該審的總預算不審，護航黑、貪卻樣樣都來，甚至還在陳玉珍、林思銘、游顥等立委帶頭下，強推 「貪汙五法」，提案修法搶助理的薪水當私房錢、讓緩刑犯可以參選、讓連署階段的賄選不用關、讓國庫通黨庫。

民進黨表示，國民黨近期推動《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給條例》、《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》及《不當黨產條例》的「貪汙五法」，從中央到地方，國民黨的貪腐傳統，一代又一代延續下去，不但沒有反省，和狹持著民眾黨在立法院聯手強推「貪汙五法」，必須加以譴責。