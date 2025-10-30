解缺工潮！企業先幫本勞加薪2千 可聘1移工
旅宿業目前是受缺工影響較嚴重的產業之一，房務清潔工作若只靠一人負責，平均需要30分鐘才能完成一間客房的打掃，若有兩人合作則能大幅提升效率。然而，國內旅宿業現階段缺工約6600名，人力不足問題嚴峻。針對此情況，行政院提出新方案，希望透過引進外籍移工來舒緩人力荒問題。勞動部長洪申翰表示，政府將設置跨國延攬中心，其中一項重要功能是促進國對國直接聘僱機制。
為了留住跨國人才，政府也鼓勵業者將移工轉為中階技術人力，如此一來便不受12年和14年的工作期限限制。雖然新政策看似能緩解缺工壓力，但台北旅館公會理事長趙一任指出，雖然有更多人力投入台灣旅館業市場是正向發展，但住宿問題仍是一大挑戰，尤其在台北市房租昂貴的情況下。大型五星飯店或許能夠承擔這類壓力，但中小型旅宿業者未必有能力解決。
趙一任進一步解釋，許多業者可能會繼續選擇聘用實習生而非外籍移工，因為交換生不受本國勞基法管制，使用上較有彈性，相較之下，外籍移工必須依照勞基法規定，運用彈性較低。雖然新政策有望緩解缺工情況，但對產業來說，增加的隱形成本可能使政策誘因降低。
更多 TVBS 報導
夜闖民宿房間猥褻3女！老闆兒認了酒後失態 慘遭勒令停業
超噁！ 恆春非法民宿「男深夜闖房猥褻」 3女嚇到退房
非一次性備品也不給？民眾罵「國旅死透」 觀光署澄清：國際標準升級
「食尚玩家旅宿大賞」吸5千家報名 5週衝129萬票入選11項大獎
其他人也在看
勿讓市府財政雪上加霜 桃議員謝美英籲財政局審慎理財
桃園市議員謝美英30日在議會質詢時指出，張善政市長上任後積極推動多項福利政策，雖然造福市民、提升生育率成效顯著，但財政局必須謹慎因應、維持財務平衡，避免讓已亮紅燈的桃園財政狀況更加惡化。謝美英表示，張善政市府陸續推出包括免費營養午餐、好孕專車、生育津貼、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商、SMA基因篩檢及五歲兒童助學金等多項婦幼友善政策，其中不少方案更是全國首創，展現市府積極改善少子化問題的決心。此外，桃園還領先全國實施「擴大LDCT肺癌篩檢」計畫，協助民眾早期發現疾病，挽救無數家庭。然而，政策推動應兼顧永續財政，不應排擠原有預算或擴大赤字。謝美英進一步指出，中央近年多次以桃園「非法定社福支出過多」為由，連續三年扣減一般性補助款，累計達1.3億元，去年更達最高上限1億元。她憂心若市府未妥善規劃，恐影響市庫運作，呼籲財政局應提早研擬對策，避免社福政策成為財政負擔。除財政議題外，謝美英亦針對市府人事管理提出關切。她指出，近期長榮空服員請假爭議引發社會關注，強調「公務員也是廣義勞工」，市府應確保員工請假權益不被刁難。她並引用《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》於今年六月修正的五大重點，包括明訂職台灣好新聞 ・ 5 小時前
投保汽車第三人責任保險 金管會給3點提醒
（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會今天表示，民眾駕車上路除應注意行車安全，建議民眾可視需求增加投保汽車第三人責任保險，以移轉交通事故賠償責任風險，但要留意3點，包括部分狀況為不保事項、妥善留存事故資料，以及若有和解時應通知保險公司派人參與。中央社 ・ 5 小時前
為本國勞工加薪可換移工名額 跨國勞動力方案內容一次看
勞動部今（30）日祭出「跨國勞動力精進方案」，規劃開放製造業、旅宿及商港碼頭業等特定行業，每為本國勞工加薪2000元，就可獲得1個聘用移工名額。此外也將放寬製造業外國技術人力留用上限，雇主可申請資深移工全數留用，但仍不可超過總員工數一半。相關政策預計自明（2026）年1月起陸續實施。公視新聞網 ・ 6 小時前
服務業首開「外國技術人力」！勞長：薪資、語言門檻不衝擊本勞
我國過去以工作內容區分技術人力及基層移工，但為解決旅宿業缺工，勞動部開放旅宿業等服務業可直接從海外引進並使用外國技術人力，但從事工作內容卻包括房務、清潔外，還包括訂房、附屬餐廳外場等，外界憂心取代本國人工作，勞動部長洪申翰稱，技術人力有薪資門檻、語言等技術門檻認為不致於影響本國勞力。中時新聞網 ・ 6 小時前
旅宿業告別缺工？引進外籍技術人力上路 洪申翰：設薪資與語言門檻防低薪外溢
為了解決國內缺工和低薪問題，行政院會今（10/30）日通過「跨國勞動力精進方案」，其中備受矚目的是旅宿業開放外國技術人力。勞動部長洪申翰表示，過去外籍移工多集中於製造業及照護領域，服務業開放始終謹慎，主要擔心造成低薪定錨現象，所以，採取「加薪換名額」機制，雇主只要幫全職本國勞工加薪2000元，即可多聘一名外國技術人力，最高不得超過勞保投保人數的10%，而勞動部會設定薪資門檻不超過3.3萬元，且具備一定的語言能力。太報 ・ 8 小時前
出現業者終止機器人理財 金管會：仍有一家新增申請中 規模逐步成長 審慎樂觀
野村投信機器人理財「理財農場」將自11月1日起終止服務，金管會證期局副局長黃厚銘指出，野村投信基於商業考量決定終止，「予以尊重」，且目前仍有一家業者送件申請開辦業務，整體機器人理財規模仍持續逐步成長，對於後續抱持「審慎樂觀」態度。中時財經即時 ・ 4 小時前
投信公會「共同基金正確理財觀巡迴講座」開跑
【記者柯安聰台北報導】為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，公會自111年起規劃辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，獲各大專院校熱情參與，今年度投信投顧公會持續...自立晚報 ・ 6 小時前
機器人理財規模9月底達148億元 金管會：審慎樂觀
（中央社記者蘇思云台北2025年10月30日電）金管會統計顯示，截至今年9月底止，17家業者開辦機器人理財業務，累積資產規模達新台幣148.52億元，年增42.9%。不過，野村投信日前宣布11月起終止機器人理財服務，金管會表示，雖有業者退出，但還有新業者正審核中，對業務持審慎樂觀態度。自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」或「智能投顧」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。國內業者自2018年1月開始提供自動化投資顧問服務。金管會最新統計顯示，截至9月底共17家業者開辦機器人理財業務，銀行10家、投信4家與投顧3家，累積資產規模達148.52億元，年增42.9%，累積客戶數達到22萬7245人，年增11.85%。野村投信機器人理財「理財農場」預計11月1日起終止服務，媒體關注對機器人理財整體業務態度為何，金管會證期局副局長黃厚銘表示，相關業務逐步成長中，雖然野村投信終止服務，但目前也有一家業者申請審查中，對業務持審慎樂觀態度。金管會統計顯示，開辦機器人理財業務的銀行中，以國泰世華銀行機器人理財資產中央社財經 ・ 4 小時前
郭婷筠心臟劇痛送急診！老公彭正「目睹全程嚇壞」驚吐：保險太少
郭婷筠上週末（25日）出席商演時，突然在台上喘不過氣、心臟劇痛，收工後緊急送往醫院急診，事後發文解釋是因為發燒導致心跳加快，加上服用感冒藥氣管擴張，才會引發心律不整。今（30）日她出席唱片公司「時代創藝」記者會，透露老公彭正當天特別為她準備泡腳水暖身，大讚他是神隊友。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
旅宿業開放移工「涵蓋4大範圍」 業者引進需替本國勞工加薪兩千
針對旅宿業缺工議題，行政院今（30）日拍板開放引進中階移工來台。交通部觀光署表示，引進移工可從事的項目包含房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作，起薪約3萬2千元。根據觀光署提出的報告，2023年旅宿業在房台視新聞網 ・ 7 小時前
沒進科技業人生無望？「逾5萬薪水」職業曝 1泛國營工作受關注
近日有網友發文詢問，全球進入AI時代，但台灣非科技業根本吃不到這波好處，不在科技業工作是不是這輩子沒救？但也有民眾發起「底薪5萬非科技業／金融業的工作」詢問，文章曝光後，許多人踴躍回應，其中一名網友分享，自己在泛國營的台灣高鐵工作，年資兩年薪水6萬多，引起廣泛討論。中時新聞網 ・ 3 小時前
「最高時薪1450元」太低？澎湖三總急診徵才 醫師齊嘆：很難徵到人
台灣醫療面臨資源緊張、健保給付停滯、人力與藥物流失等挑戰，讓不少醫師直呼醫療崩壞。國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政近日公告，由於急診人力緊張，懇請各「部隊醫官」或是「醫院醫師」利用休假時間支援第一線，每12小時支給13392元至17400元，等於時薪1116元至1450元，貼文曝光後引發熱議，許多醫界人士紛紛直言，澎湖分院支給比本島非六都的急診還低，「很難徵到人」。中時新聞網 ・ 2 小時前
加薪2千換移工名額恐變相定錨薪資 勞動部將定規範防假加薪
行政院院會今天(30日)審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業、旅宿業、商港碼頭業每幫1名本國勞工加薪新台幣2,000元，就能多引進1名移工。對於這是否會出現變相的薪資「定錨」，勞動部下午接受媒體訪問時表示將設查核機制，以避免政策被濫用。 行政院院會30日審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業只要幫1名全時本國勞工加薪2,000元，就能在「3K5級制」核配名額下多1名移工名額。旅宿業、商港碼頭業也只要幫1名本國勞工加薪2,000元，就能多引進1名「技術型」移工，預計明年元旦推出。 勞動部長洪申翰指出，設計此政策最擔憂的就是出現低薪定錨的狀態，所以旅宿業、商港碼頭業只開放技術型移工，並設置薪資門檻，目前僑外生從事旅宿業的薪資門檻初聘是3萬元、再聘是3.3萬，商港碼頭又會更高，勞動部將參考客觀數據訂定。 對於旅宿業過去常喊缺工、希望開放移工，這次卻限制在有薪資門檻的技術型移工，是否難解缺工問題？洪申翰回應不是業者想要什麼，就給他什麼；他並數度強調「現在就是只開放技術人力這個選擇」，若旅宿業不幫本勞加薪，那是業者的選擇。 對於本國勞工加薪2,000元能增聘1名移工，3年後要再加薪中央廣播電台 ・ 8 小時前
台灣vs.新加坡真實薪資大揭密！一項差「5倍」 她曝選擇定居關鍵
台灣與新加坡在薪資、就業環境、住房政策及生活品質等方面各有優劣，引發熱議。居住新加坡的台灣人「黃楚晴」分享，新加坡薪資可能比台灣高出3到5倍，但工作壓力大；新加坡公屋政策使年輕人較易購屋，而台灣62.1萬人選擇海外工作，護理師國外年薪可破百萬且準時下班。專家認為台灣應走出自己的路，抑制房價、提升實質所得，吸引AI晶片公司設立總部帶來高薪機會，並進行生育政策、薪資結構和居住正義等改革，以遏止人才外流！TVBS新聞網 ・ 46 分鐘前
藍鳥菜投Yesavage其實大聯盟薪水賺不多 期待獲季後賽豐厚獎金
體育中心／丁泰祥 報導藍鳥22歲菜鳥先發投手Trey Yesavage，今天(30號)靠著犀利的指叉球以及滑球，外加威力十足的快速球，不僅壓制了道奇打線，也壓制了現場5萬多名觀眾的聲浪，同時他飆出12次三振，也此打破了道奇傳奇投手Don Newcombe(11K)，1949年締造的菜鳥投手在世界大賽三振的紀錄。FTV Sports ・ 8 小時前
美濃大峽谷案最新進度！柯志恩「罪證確鑿」怒告民進黨誹謗
高雄美濃大峽谷引發關注，國民黨立委柯志恩近日因民進黨的指控而提起誹謗訴訟，但因告訴對象不明確，高雄地檢署30日請她到案補充說明。柯志恩受訪強調，自己與涉案地主石麗君並無私人往來，卻被錯誤地指控為其特助，並被指控參與政治操作。柯志恩表示，這一指控是對她名譽的嚴重損害，一定會向民進黨負責臉書發文者提告「造謠抹黑要負責，我會追到底」。中天新聞網 ・ 6 小時前
和服跟浴衣差在哪？日本和服豆知識、實際感想、推薦東京景點完整攻略
和服作為世界知名的日本傳統服飾，典雅或創新的圖案設計也讓它歷久不衰，更是許多觀光客到日本旅遊時，躍躍欲試想要穿看看的指定體驗之一。而和服種類、琳瑯滿目的花樣，其實也有都不同的代表意義，想在如此多種類的和服中挑選試穿，到底該怎麼選？以及和服與浴衣又有什麼不同？LIVE JAPAN將這些解答，加上穿和服的時候需要事先知道的基礎小知識，還有東京和服景點精選都一次整理給你，下次去日本就能更深入體驗真正的日本傳統囉！LIVE JAPAN ・ 16 小時前
非洲豬瘟死豬數116變78 中市府證實：送化製廠甲聯遭塗改
台中養豬場確診非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，造成數字落差。台中市農業局副局長蔡勇勝今天證實，遭塗改的為甲聯，是由化製車司機隨車送往化製廠的單據。中天新聞網 ・ 7 小時前
影/新北大道3車連環撞疑毒駕釀禍 2駕駛受困3人送醫
新北市今（30）日發生一起嚴重車禍，下午3時許新莊區新北大道往泰山方向，1輛貨車與自小客車不明原因撞成一團，現場一片混亂2人受困車內，消防局獲報隨即派遣人車到場協助脫困，現場共3名傷者送醫救治，所幸均僅輕傷無生命危險，轄區新莊分局警方也到場協助疏導車流，並依車禍事故流程處置，並查出其中一名駕駛陳姓男子（25歲）為通緝犯，車上發現一包毒品K他命疑似毒駕釀禍，確切車禍原因與肇責仍待後續調查釐清。中天新聞網 ・ 7 小時前
外送員專法「承攬還是雇傭」陷兩難？林楚茵提民進黨版本：四方皆贏
全台目前約有15萬名外送員，為了保障外送從業人員的權益，朝野黨團都推出相關草案。勞動部長洪申翰也在日前表示，行政院版本在經過幾個月的研議後，目前進入最後跨部門的整合階段。民進黨立法委員林楚茵強調，未來通過的專法內容牽涉到外送員、消費者、外送平台及商家等四方權益，建議應多開幾場公聽會，完整討論後再進行表決。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前