解缺工潮！企業先幫本勞加薪2千 可聘1移工

旅宿業目前是受缺工影響較嚴重的產業之一，房務清潔工作若只靠一人負責，平均需要30分鐘才能完成一間客房的打掃，若有兩人合作則能大幅提升效率。然而，國內旅宿業現階段缺工約6600名，人力不足問題嚴峻。針對此情況，行政院提出新方案，希望透過引進外籍移工來舒緩人力荒問題。勞動部長洪申翰表示，政府將設置跨國延攬中心，其中一項重要功能是促進國對國直接聘僱機制。

為了留住跨國人才，政府也鼓勵業者將移工轉為中階技術人力，如此一來便不受12年和14年的工作期限限制。雖然新政策看似能緩解缺工壓力，但台北旅館公會理事長趙一任指出，雖然有更多人力投入台灣旅館業市場是正向發展，但住宿問題仍是一大挑戰，尤其在台北市房租昂貴的情況下。大型五星飯店或許能夠承擔這類壓力，但中小型旅宿業者未必有能力解決。

趙一任進一步解釋，許多業者可能會繼續選擇聘用實習生而非外籍移工，因為交換生不受本國勞基法管制，使用上較有彈性，相較之下，外籍移工必須依照勞基法規定，運用彈性較低。雖然新政策有望緩解缺工情況，但對產業來說，增加的隱形成本可能使政策誘因降低。

