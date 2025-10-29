解缺工 旅宿、碼頭擬開放移工
行政院會今（30）日擬拍板「跨國勞動力精進方案」，閣揆卓榮泰昨搶先曝光內容，包含企業替本國勞工加薪即可增聘外籍移工、給予資深移工永居證、勞動部直接在他國設點引進移工與中階技術人力。另外，傳出政院可能開放旅宿業與港口碼頭裝卸移工，政務委員陳時中昨未證實，僅說「如果」開放，應會參照本勞加薪方案開放名額，配額上限同為10％。
現行移工比例有「3K5級制」、就業安定費附加移工數額機制（Extra制）等規範，行政院會今將拍板「跨國勞動力精進方案」，陳時中昨與勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國預告，台灣現在缺工，包括製造業、服務業都有移工需求，勞動部方案規畫本勞加薪增額開放、留任久用、強化政府效能等3方向。
陳時中說明，本勞加薪聘僱移工已有3K5級制，現在多了一項，製造業只要幫1位本勞加薪2000元，就可以徵聘1名移工，上限是10％；而原本透過3K5級制、Extra制達到配額上限40％的規定，未來可能透過本勞加薪獲得更多移工配額，因此將上限比率改為45％。
而留任久用部分，陳時中說，移工工作愈久經驗愈佳，對公司的信任度也會提升，過去工作6年就一定要走，未來則可轉任中階技術人力，以前轉任中階技術人力的上限是25％，現在開放成百分之百，只要雙方合意就可以留用。
至於強化政府效能，陳時中透露，雖然勞動部非常積極管理私立就服機構的中介業務，但在許可方面、違規核查及評鑑等，依然良莠不齊；計畫在國外設立相關中心，與現有的就服單位良性競爭，也可直接跟對方政府談，效能會更好。
媒體詢問預計在哪些國家設立延攬中心？
陳時中表示，此為涉外事務，勞動部正透過外交部積極尋求合適的設立地點，一開始不會全面設立，可能先選1、2個國家，越南、菲律賓等都是目標國。
外傳旅宿業與港口碼頭裝卸移工也將一併開放，陳時中昨未正面回應，僅表示「如果」要開放，大概也會採用本勞加薪2000元，然後開放移工配額，上限也是10％。
行政院評估，未來4年本國勞工加薪受惠人數預估20萬人；使用增額移工名額可國內承接或引進，在移工聘僱期滿3年後，要再為本國勞工加薪1次。
