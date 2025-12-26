解缺工！洪申翰：海外攬才中心已揭牌、元旦受理申請 明年推「強迫勞動指引」

勞動部舉行記者會說明2026年元旦起即將上路的新制，由部長洪申翰親自主持。徐筱嵐攝



勞動部部長洪申翰今（12/26）日證實，在菲律賓新成立的「跨國勞動力延攬中心」已經正式揭牌，召募海外技術人才、專業技能對接與認證，並透過國對國直聘模式引進，且自2026年元旦起，廠商可依程序來進行申請，只是按照流程走，不見得「即申請即有」；另外，印度移工是否來台，拖延一年多遲遲未有進度，他則強調，持續與印方進行細節磋商。

勞動部今日舉行記者會說明2026年元旦起即將上路的新制，由部長洪申翰親自主持。除了育嬰留職停薪照顧彈性化新制、加給生育補助、病假權益保障、職災勞工及家屬法律協助方案等，最受矚目的是跨國勞動力精進四大方案。

洪申翰指出，為因應少子化、高齡化所帶來的勞動力結構挑戰，鼓勵企業提升本國勞工薪資與就業條件、避免低薪定錨的同時，合理運用跨國勞動力，協助產業解決缺工問題，以兼顧產業發展需求並建立勞資雙贏，配合「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業海外引進外國技術人力」及「強化政府服務效能」等四大方案。

先前勞動部擬擴大延攬外國技術人力，增加移工新來源，洪申翰證實，在菲律賓設置的攬才據點已經正式揭牌，自明年元旦後，廠商可以按程序提出申請，召募海外技術人才，但有一定的流程，不見得首季就會有人力引進。

對於自行車龍頭巨大遭美方指控強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）更以此為由發布暫扣令。洪申翰也強調，關注強迫勞動議題，不僅是美方，只要國際品牌都會要求供應鏈對使用移工的企業進行相對應的管理，因此，勞動部正研擬強迫勞動指引，如何與國際規範對接，以協助廠商正面迎戰國際要求，預計明年初可提出。

