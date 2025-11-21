解聘程序還在走…竹縣女師墜樓亡！生前「投訴遭職場霸凌」教育局澄清

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣竹東某國中傳老師輕生案，她在生前投訴遭職場霸凌。（圖／翻攝畫面）

新竹縣竹東某所國中，昨（20日）上午發生女老師在校園內墜樓死亡案件，由於該名老師11月才投訴遭職場霸凌，案件都還在調查中，女老師尚未等到結果就離世。對此，教育局表示，職場霸凌案的調查會持續進行；另外有關女老師因不適任的解聘案，也因當事人死亡終止程序。

據了解，該名女老師年約50多歲，原本在學校擔任導師一職，但從2022年起，女老師有情緒困擾，校方將她調任為科任老師，但就從這時候開始，女老師一直認為學校處置不公。

廣告 廣告

這幾年來，女老師也曾發生體罰學生、教學不力，甚至是在外兼課被檢舉等狀況，經校方調查後認定不適任，已經在走解聘程序，校方今年10月將她調行政職，11月初她就向縣府投訴遭到職場霸凌。

據了解，女老師投訴的對象有4名行政人員以及該校校長。教育局表示，行政人員的部分由校方進行調查；校長部分則是由教育局進行，才剛完成女老師的個人訪談，還沒等到調查結果就發生憾事。

教育局指出，校方皆有提供該師輔導與諮商資源以及自殺防治通報，並在本月初調整職務，以利平衡工作與身心，惟仍不幸發生憾事，向家屬及所有受影響的人員致上最深切的慰問與關懷。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

檢批「淪業者門神」…搜出遠百禮券！竹縣勞工處前雙首長收賄 判決出爐

新竹婦接1通電話…誤信普發1萬被「盜領」提供「2資料」80萬存款全沒了

剛開車門放菜…賓士車「砲彈式」撞擊 69歲嬤「慘被壓車底」驚悚畫面曝

新竹馬偕兒醫引戰！陳智菡敗訴「賠林智堅30萬」楊玲宜：法院認證造謠仔

