解職是假議題！李貞秀「2024仍在中國有戶籍」 林楚茵：根本沒參選資格

記者劉秀敏／台北報導

民眾黨立委李貞秀3日宣誓就任立委，國籍爭議持續延燒。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

民進黨立委中配李貞秀3日宣誓就職，但至今仍未完成拋棄中華人民共和國國籍，引發雙重國籍爭議，若無法依《國籍法》在到職後一年內完成退籍程序，應予以解職。不過，民進黨立委林楚茵指出，李貞秀在2025年3月才付中國辦理戶籍註銷並取得證明，代表她在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，根據《兩岸人民關係條例》，李貞秀當時並不具備參選資格。因此，「解職」是假議題，李貞秀自始至終就不應當選。

廣告 廣告

林楚茵發文表示，根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，臺灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失臺灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

林楚茵指出，攤開時間軸來看，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明。這代表其在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，也就是說，李貞秀當時就不具備參選資格。

林楚茵強調，這不是補辦手續就沒事的問題，這是選舉當下「根本沒有參選資格」的法律問題。如果一個候選人在選舉當時就不具備被選舉權，憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？

林楚茵直言，結論就是，李貞秀沒有資格擔任不分區立委，「解職」是假議題，因為自始至終就不應當選。

更多三立新聞網報導

綠營發函查李貞秀！周玉蔻斷言「韓國瑜下一步」：我打包票

「李貞秀應依法遭解職」！黃光芹轟：全黨護一人…民眾黨小心信用刷爆

李貞秀未棄中國籍就當立委 綠黨團發函韓國瑜：一年內沒退籍應解職

劉世芳出招！若韓國瑜不甩國籍爭議要送憲法法庭 李貞秀：妳個人意見？

