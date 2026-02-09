解職李貞秀？韓國瑜：保障立委問政

民眾黨新科立委李貞秀的中國大陸國籍引發爭議。記者潘俊宏／攝影

針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議，立法院長韓國瑜近期表態「保障立委問政是我的天職」。李貞秀昨天說，感謝韓國瑜展現跨越黨派、一視同仁的高度，維護依法行使職權的基本原則，不僅尊重個別立委，更是守護整個民主制度。

李貞秀為我國首位具陸配身分的立委，內政部要求其出示放棄中華人民共和國國籍證明，甚至喊話立法院就雙重國籍依法解職。立院人士昨說，立院不是國籍法、兩岸人民關係條例及選罷法等法規主管機關，無權也無法源依據解職立委，且立院與內政部非院與院層級，沒有一定要回覆內政部，但有請幕僚單位研議相關法制。

