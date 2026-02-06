解職爭議憲法法庭解決？李貞秀籲從人權與憲政角度做公正裁決

民眾黨不分區立委李貞秀6日表示，若將國籍、就職爭議送交憲法法庭處理，也期待大法官們能拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠。（本報資料照片）

民眾黨不分區立委李貞秀因國籍爭議，近日引發各方議論。內政部長劉世芳5日表示，內政未來不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，對於「解職爭議」可能要到憲法法庭處理。李貞秀6日表示，內政部的說法到底是劉的個人言論，還是代表行政院長卓榮泰？她也強調，若相關爭議送交憲法法庭處理，也期待大法官們能拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠。

劉世芳5日表示，內政部拍板未來將不提供「機密等級以上」文件供李貞秀，以免出現國安風險；對於「解職爭議」，劉也表示可能要到憲法法庭處理。李貞秀6日也反問內政部今天出來講這些話，到底是部長個人的意見，還是代表卓榮泰院長？這件事既然牽涉到憲政與法規的重大解釋，行政院是不是真的要針對這個議題，去請憲法法庭裁決？還是這只是劉部長的個人意見，卻拉行政院出來背書？

李貞秀說，若相關爭議真的送交憲法法庭處理，她也期待大法官們能拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠，正視舊有法律條文之間互相矛盾的問題。

「也期許大法官有智慧的去衡量這個制度與現實之間許多不公平的地方，從保障人權的角度以及維護憲政體制下做出公正的裁決。」李貞秀說，這不是個案，是制度問題，應該藉這個機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕，也讓社會大眾的注意力，能重新回到真正重要的民生議題上。

