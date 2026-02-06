解職爭議要上憲法法庭？李貞秀喊話大法官做出公正裁決

民眾黨立委李貞秀陷入國籍爭議，內政部長劉世芳說，「解職爭議」可能要到憲法法庭處理。對此，李貞秀今天表示，若相關爭議送交憲法法庭處理，期待大法官拿出智慧，看清楚現行法規與真實現況的差距，從保障人權及維護憲政體制角度做出公正裁決。

李貞秀。（圖／中天新聞）

劉世芳5日表示，內政部拍板未來將不提供「機密等級以上」文件供李貞秀，以免出現國安風險。針對「解職爭議」，劉世芳也表示可能要到憲法法庭處理。李貞秀反問，內政部出來講這些話，到底是部長個人的意見，還是代表卓榮泰院長？

李貞秀質疑，這件事既然牽涉到憲政與法規的重大解釋，行政院是不是真的要針對這個議題，去請憲法法庭裁決？還是這只是劉部長的個人意見，卻拉行政院出來背書？她認為若相關爭議真的送交憲法法庭處理，期待大法官們能拿出智慧，正視舊有法律條文之間互相矛盾的問題。

憲法法庭。（圖／中天新聞）

李貞秀表示，期許大法官有智慧的去衡量這個制度與現實之間許多不公平的地方，從保障人權的角度以及維護憲政體制下做出公正的裁決。她強調這不是個案，是制度問題，應該藉這個機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕，也讓社會大眾的注意力，能重新回到真正重要的民生議題上。

