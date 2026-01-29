解落石夢魘 草嶺公路建明隧道

雲林縣草嶺公路6.3公里處「牛奶科」路段，正在趕工施作筏式基礎的明隧道，新科營造公司出動2倍以上人力，拚100天內完工，縣長張麗善（左一）前往打氣。（周麗蘭攝）

通往古坑鄉草嶺石壁森林療癒基地的草嶺公路「牛奶科」路段30多年來落石不斷，早期評估無法興建明隧道，隨著工法進步，雲林縣府最近開工興建筏式基礎明隧道，為避免汛期影響工程，正全力趕工中，挑戰在100天內完工。

149乙線牛奶科路段30年來每逢颱風、豪大雨、地震必崩塌，當年由公路局斗南工務段養護時，曾評估施作明隧道，但該處山壁表層破碎、坍方量仍大，最後僅以植草、噴漿工程因應。

縣府交工局本月動工興建有筏式基礎的明隧道，局長汪令堯指出，舊工法做的明隧道多是「獨立基腳」，支撐力不夠，容易受地震影響「跛腳」，頂板僅鋪設輪胎，緩衝效果有限，也易遭巨石擊穿。筏式基礎是將整個底盤與明隧道連在一起，結構穩定性極高，近年縣府在149甲線興建的5座明隧道都是筏式基礎。

他說，頂板除了放輪胎，還做一個40度的斜坡，當巨石從高處落下，衝擊力瞬間被分散一半，石頭順著斜坡「彈出去」或「滾出去」，不會直接重擊在明隧道頂板結構上。

汪令堯強調，山壁地質若有「滑動面」，會再打地錨穿過滑動面，把結構體釘牢在岩盤上，台中山區有些路基雖滑落山谷，但明隧道仍在，搶修進度就很快；花蓮近年地震頻仍，明隧道也被當成是避險處。

草嶺公路明隧道工程本月開工，原定300個日曆天，亦即今年10月完工，承包該工程的新科營造公司憂汛期耽誤，決定以興建雲林田徑場600天不停工的速度，加倍出動人力，再度挑戰百日完工，長度75公尺、寬9公尺的明隧道，預估4月中旬完工。