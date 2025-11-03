解謎遇真愛！新竹市單身聯誼「塹裡尋妖」人氣爆棚 交友神器掀話題

單身聯誼活動結合時下最夯的城市實境解謎遊戲與派對桌遊。

新竹市政府舉辦一一四年度單身聯誼活動，活動共規劃兩場次，自開放報名以來反應熱烈，吸引眾多單身民眾踴躍參加。首場活動【心動解謎｜塹裡尋妖】於十一月一日在新竹市舊城區登場，結合時下最夯的城市實境解謎遊戲、西式Buffet與輕鬆的派對桌遊，讓四十位優質單身男女在充滿文化氣息與歡樂互動的氛圍中自然相識。活動氣氛熱絡，成功為風城青年創造高品質的交友機會，配對率達百分之六十五，活動滿意度更高達百分之九十三點八。

新竹代理市長邱臣遠三日表示，今年是市府第二度舉辦單身聯誼活動，報名短短十一天即吸引四百七十三位單身民眾爭相報名，顯見活動深受歡迎。此次特別以「塹裡尋妖」實境解謎為主題，參加者化身「伏妖神隊友」，穿梭舊城區大街小巷，破解結合在地歷史與文化的謎題，透過並肩合作自然開啟交流，打破傳統聯誼的拘謹與尷尬。

新竹代理市長邱臣遠指出，新竹市府團隊持續以「願婚、敢生、樂養」為願景，打造幸福宜居城市，除積極舉辦單身聯誼活動外，亦推動多項婚育支持政策，包括每胎生育津貼加碼至三萬元、凍卵補助、中醫助孕調理、婚後孕前健檢、放寬好孕專車搭乘條件、到宅坐月子服務、提高托育補助等，讓市民在新竹從相識、結婚到養育都能安心無憂。

民政處表示，市府特別為參加者準備「新竹市專屬交友神器」，外型如鑰匙圈吊飾，透過NFC感應即可一鍵加入對方的FB、IG或LINE好友，深受民眾喜愛。這份小禮不僅實用，更結合趣味與科技，讓互動更自然順暢，成為破冰與交流的最佳助攻。

民政處補充，在緊張刺激的實境解謎後，參加者享用精緻西式Buffet，並透過輕鬆的桌遊環節進一步互動交流，最終促成多對佳偶誕生，成效亮眼。

參加者王姓工程師表示：「這次的實境解謎活動是我參加過體驗最棒的聯誼！不必刻意找話題，透過任務合作就能自然認識對方，而且『交友神器』真的超有創意又實用！」林小姐也開心分享：「透過遊戲看到大家最真實的一面，整體活動設計細緻又有趣，完全感受到市府的用心。」

民政處強調，鼓勵單身市民拓展社交圈是市府的重要施政之一，未來將持續聆聽市民意見，規劃更多元、有趣且高品質的單身聯誼活動，為市民打造健康、正向的交友環境，促進更多幸福家庭的誕生。