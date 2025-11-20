解讀中國大使一番話 旅日學者：台灣人將更加反共

中國駐日大使吳江浩近日發文表示，日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發台灣社會不滿。對此，旅日香港學者潘嘉偉直言，「是誰有不滿啊？」他認為，吳江浩這番話將讓台灣民眾更加反共。中國時事評論人林辰斌則推估，此言是「精心算計」，在為中共後續反制行動建構正當性。

日本首相「講實話」 中國政府「跳腳」

日本首相高市早苗日前在國會答詢時提到，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並可能引發東京方面的軍事回應。中國政府對此大表不滿，中國外交部聲稱高市早苗的言行侵犯了中國主權，要求收回「惡劣言論」，否則一切後果由日方承擔。

廣告 廣告

中國駐日大使吳江浩18日則在社群平台「X」上發文表示，高市早苗的「錯誤言論」持續引發台灣社會不滿和批評，並提到台灣人民在日據期間，各種形式的抗日活動不曾停止，如今有正義感的台灣人都會反對高市早苗的惡劣言論。

中國大使言論 引發多重效應

旅日香港學者潘嘉偉表示，吳江浩根本就亂說，「誰有不滿啊？」他看到很多台灣朋友都非常讚賞高市早苗願意為了台灣的安全講出這些話。潘嘉偉：『(原音)雖然高市本人是非常的右翼，我也是覺得太右翼的話會有反效果，但是我覺得她最近的這些言論都非常好，而且對於台灣的民眾來講，沒什麼理由會批評她。中國自己想去製造一些謠言，他故意那樣做，讓民眾引起反日的情緒，但對不起喔！一點都沒有反日，而是變得愈來愈反中共。』

中國時事評論人林辰斌則觀察，吳江浩這番話並非出於情緒表達，而是精心算計。林辰斌：『(原音)他是利用台灣內部的朝野對立和認同分歧，帶入到中日關係的語境中，以此來為中方帶來外交效果，削弱高市發言的正當性。』

林辰斌說，就中共而言，考慮的是他們的外交布局能否成功，這次的布局是想形成「反獨促統」的國際架構，並為中方後續反制行動建構正當性，至於是否會引發人們反感，就不在他們這次的考量範疇。

中共阻止人民遊日 韓國人擔憂了

香港媒體報導，高市早苗的「台灣有事」說，引發中、日爭端持續升級，有中國國企員工遭行政部門來電，敦促取消即將前往的日本旅遊，只好向旅行社取消遊日行程，而改為在中國國內旅行。

潘嘉偉說，中國政府阻止民眾遊日，相信會有一部分的人受影響，但整體效果有限且短暫。潘嘉偉：『(原音)還會來的，它只不過是中國政府警告，根本誰會聽啊？很多人都會再來的。我覺得中國政府的做法，當然有一部分人會少來，就有一些旅行團取消了，改到韓國，你看韓國的反應，韓國的網民說「不要來啊！不要來啊！」大家都知道中國遊客去哪裡都是非常態度惡劣的，根本就不想他們來。』

潘嘉偉強調，中共可不要以為人家要靠你們國民來旅遊才能生存，「絕對不是這樣」。他談到日本店家整體對中國遊客其實非常反感，太多中國人沒有規矩，逼餐廳的服務生要講中文，或備有翻譯器，好像所有日本餐廳怎麼可以沒有中文服務？實在太野蠻。潘嘉偉：『(原音)在餐廳裡面人家要一些日本基本的規矩，那他們不按，然後又要求人家說普通話。那日本不是這個文化，就算是我不懂日文的，我也會找會日文的朋友跟我一起去，或者是有一些餐廳可能會有翻譯器，但你不能要求人家一定有，你比如說在法國，你是不是吃飯一定要人家講普通話？你在德國，是不是你吃飯人家一定要講普通話？我覺得這些是一些基本的文明吧。』

潘嘉偉表示，他明白高市早苗為什麼會在國會提到「台灣有事」說，確實日本是非常關注台灣的情況，台灣的安全對日本非常重要，所以日本政府實質面對相關的政治問題與國際形勢。他也說，中國政府若仍想採取洗腦政策，就非常錯誤；而且，野蠻的「戰狼外交」絕對不會成功。