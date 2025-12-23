解讀北捷危安關鍵在科技限制 徐弘庭：不要用上帝視角苛責

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

立法院昨（22）日就北捷危安事件進行專案報告，針對外界質疑通報與追緝速度，台北市議員徐弘庭今（23）日在臉書發文指出，在現有硬體與科技條件受限下，捷運公司與第一線警消人員「真的都已經盡力做到最好了」，並強調檢討重點不應落在現場人員，而是制度與科技是否到位。

台北市議員徐弘庭今日在臉書發文指出，捷運公司與第一線警消人員「真的都已經盡力做到最好了」。（圖／翻攝自FB@蔣萬安）

徐弘庭表示，真正影響通報效率與警方追緝速度的關鍵，在於現行「科技的限制」。他指出，自己早在去年11月新埔站揮刀事件後，以及今年10月相關工作報告中，就多次建議監視系統應導入具備主動偵測能力的AI運算功能，包括異常人群奔跑、攻擊性武器辨識及高風險行為判讀，才能即時通報警方、爭取反應時間。

他也直言，可是導入高運算AI系統，需同步建置資料中心，考量成本後未被列為優先事項。不過他強調，城市安全的科技投入「不能僅僅視為成本，而應該用投資的概念來面對」，否則一旦重大事件發生，對社會情緒與公共安全造成的衝擊，將是更難承受的成本。

徐弘庭進一步還原案發當下的現場條件指出，在「監視器沒辦法主動監控」、「嫌犯每一個犯罪現場行動不超過五分鐘」的情況下，北捷人員已用最快速度進行人工影像比對；加上嫌犯選擇在捷運警察剛完成巡邏後犯案，他懷疑嫌犯「事前連捷運警察巡邏時間都有觀察」，讓防範更加困難。

他也提到，站長在第一時間須同時負責全站管控、對外通報，並投入協助傷者止血救援，在高度混亂的狀態下，「換做是我們自己，誰能表現的比他更好？」至於警方方面，在僅接獲燃燒煙霧彈的通報下，仍於案發後7分鐘抵達現場，已快於快打部隊10分鐘的標準。

徐弘庭強調，嫌犯過程中多次變裝，加上缺發影像主動追蹤（必須採人工比對），使警方第一時間無法立即將多起案件串聯為同一人所為，這是制度與技術的限制，而非現場人員失職。

他最後指出，重大公共安全事件不應事後以「上帝視角」苛責第一線，真正該檢討的是「我們事前事後有哪些應作為而未作為的部份可以努力」。他並提出三項當前最迫切的方向，包括加速科技升級以提升通報與查緝效率、整合三鐵共構的警力無線電系統，以及增加人力以分擔站長過重的現場負荷。

