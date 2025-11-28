解讀新竹縣長選情：藍大於綠結構下的「科技白」流動與中間選民的獨立意志
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）
隨著2026年九合一選舉的腳步逼近，新竹縣這塊傳統被視為「藍營鐵票區」的版圖，似乎正隱約傳來地殼變動的聲響。近期由《中國時報》旗下艾普羅行銷市場研究公司發布的民調數據，不僅揭示了民進黨籍竹北市長鄭朝方在對比國民黨三位潛在候選人時的全面領先，更折射出新竹縣選民結構中，一股不可忽視的潛流；我們或可稱之為「M型選民」（Modern, Mobile, Middle）的意志展現。
這份民調的結果對於習慣以傳統藍綠版圖看世界的人來說，無疑是一記警鐘，但若深入剖析新竹縣的人口結構與近年來的投票行為，便會發現這並非單純的「綠營翻轉」，而是一場關於「中間選民」與「科技白」選票流動的理性選擇戰役。
一、 數字背後的真相：藍營的焦慮與鄭朝方的天花板
從艾普羅的民調數據來看，現任竹北市長鄭朝方在面對國民黨三位強棒：徐欣瑩、林思銘、陳見賢時，支持度分別呈現領先 2.9%、12.2% 與 18.5% 的態勢。這組數據傳遞了兩個明確的訊號：
首先，國民黨內部的強弱分層明顯。徐欣瑩作為全縣級知名度的政治人物，且具備理工博士背景，與鄭朝方的差距僅在誤差範圍內（2.9%），顯示她是目前藍營唯一能有效抗衡的「共主」。相比之下，林思銘與陳見賢雖然地方組織實力雄厚，但在跨出本命區或面對全縣性選戰時，似乎尚未展現出足夠的擴張力，這也反映出傳統組織票在面對空氣票與年輕選票時的侷限性。
其次，鄭朝方的支持度呈現高檔震盪。無論對手是誰，鄭朝方都維持在 36% 至 42% 的支持率。這顯示出經過兩次縣長與立委選戰的洗禮，加上竹北市長任內的政績，他已成功鞏固了綠營基本盤，並吸納了相當比例的中間選民。然而，這是否代表綠營已在新竹縣過半？答案恐怕是否定的。
二、 結構性矛盾：藍大於綠的底氣與選民的「分裂投票」
分析這份民調最耐人尋味之處，在於「政黨/首長滿意度」與「候選人支持度」的巨大落差。
民調顯示，新竹縣民對賴清德總統的滿意度僅 38.4%，不滿意度高達 49.6%；反觀國民黨籍現任縣長楊文科，儘管任期將屆，仍維持 58.8% 的高滿意度。這組數據鐵證如山地表明：新竹縣的政治基本盤依然是「藍大於綠」。選民對民進黨中央執政的不滿，以及對國民黨地方執政的肯定，理應轉化為國民黨候選人的優勢，但結果卻是鄭朝方領先。
這種「滿意國民黨縣長，卻想投民進黨候選人」的矛盾現象，正是新竹縣選民「獨立性格極強」的最佳寫照。新竹縣選民，特別是竹北地區的選民，已發展出一種成熟的「分裂投票」行為：他們可以在總統大選投給柯文哲或侯友宜，在縣長選舉卻可能支持形象清新、施政有感的鄭朝方。這不是政黨認同的錯亂，而是選民素質提升後，對「人選特質」優於「政黨標籤」的選擇。
三、 「M型選民」與流動的白色力量
要解釋上述矛盾，必須引入「M型選民」的概念。這裡的M，指的是 Modern（現代化）、Mobile（流動性高）、Middle（中間理性）。
這群人主要由竹科外溢效應下的新移居者構成，也就是所謂的「竹科新貴」及其家屬。他們多數擁有高學歷、高收入，對傳統的地方派系政治無感，甚至反感。在過去的選舉中，這群人是民眾黨（白營）茁壯的土壤。
然而，這份民調顯示出一個關鍵趨勢：部分原本傾向民眾黨（白營）的選票，在這個階段正流向鄭朝方。
原因並非他們突然認同了民進黨的意識形態，而是基於以下幾點理性判斷：
形象與治理的契合度：鄭朝方在竹北市長任內的治理風格：強調美學、親子政策、科技治理，恰好擊中了這群年輕爸媽的痛點。相較之下，國民黨若派出過於傳統、派系色彩濃厚的人選，容易讓這群選民產生「舊時代」的疏離感。
＃民眾黨的缺位與失望：
近期民眾黨中央的紛擾，加上目前在縣長層級尚未有強勢人選表態，使得這群自主性強的「白色選民」開始尋找替代方案。他們不願意回歸傳統藍綠對決的框架，而鄭朝方刻意淡化政黨色彩的策略，正好承接了這股尋求「非典型國民黨治理」的期待。
對長期執政的疲乏：國民黨在新竹縣已連續執政近 25 年。對於喜愛創新、求變的科技族群來說，「換人做做看」本身就是一種強大的心理誘因，除非國民黨能推出讓人耳目一新的改革型人選。
四、 結論：流動未定，切勿輕易歸類
總結來說，目前鄭朝方的領先，不應被解讀為綠營板塊的擴張，而應視為「藍營基本盤鬆動」與「白營選票暫時性停泊」的雙重結果。
新竹縣選民的特質在於其高度的「不可預測性」與「流動性」。如果國民黨或民進黨試圖用傳統的樁腳思維、或簡單的藍白合/藍綠對決邏輯來框架這場選舉，都將誤判形勢。
對於國民黨而言，真正的危機不在於對手是誰，而在於能否推出一位能與「M型選民」對話、具備現代化治理能力的候選人。對於鄭朝方而言，挑戰則在於如何持續將這股源自「治理認同」的支持度，轉化為能夠抵抗總統大選藍綠歸隊壓力的鐵票。
距離選舉尚久，這群在新竹縣佔比極高的中間、科技、自主選民，他們的意志如水，能載舟亦能覆舟。目前的數據只是第一波浪潮，真正的勝負，將取決於誰能精準捕捉這群「不被歸類」選民對新竹未來的想像。
