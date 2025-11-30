解讀李有宜「知難」… 她嗆：保持緘默 我就不是黃光芹

民眾黨發言人李有宜今（30日）突然透過臉書宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。 圖：翻攝李有宜臉書

[Newtalk新聞] 台灣民眾黨發言人李有宜今（30）日無預警宣布請辭發言人及財務監督委員會職務，同時退出民眾黨。消息一出引發關注。資深媒體人黃光芹也在臉書發文，直指李有宜長期遭黨內冷落與排擠，形容她「終於知難而退」。黃光芹更直嗆：「我如果因為她小，或為自身考量，而保持緘默，我就不是黃光芹了」。

李有宜上午透過臉書表示：「本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成，返回政壇為民服務，我們後會有期。」對離開民眾黨的原因並未多做說明。

廣告 廣告

對此，資深媒體人黃光芹在臉書發文指出，李有宜在黨內長期面臨「冷暴力」，包括被排除在重要行程之外、與核心決策疏離。她舉例，黃國昌近日多次公開活動身旁站著「四小雞」，但李有宜從未被通知參與。

黃光芹提到，李有宜在2024立委選舉中，對上民進黨林淑芬仍拿下8萬4千多票，選後表態願持續深耕三重、蘆洲地區，理應是民眾黨下一屆市議員的優先人選。然而，來自金門的周曉芸卻被直接「空降」掛名該選區主任並準備參選，成為黃國昌倚重的人馬，使李有宜的政治空間受到擠壓。

黃光芹表示，李有宜默默深耕基層、勤跑地方，「一句話都不吭」，但黨內卻欠缺起碼的公平機制。她批評，有黨內聲音曾貶低李有宜的選票、不承認她的努力，只以曾上《民眾之聲》或掛名發言人作為回應。

黃光芹坦言，李有宜最後以「回校進修」作為退黨理由，雖顯得牽強，但她過去每天仍在基層辦活動，「撐不下去」才是主因。她更形容李有宜離開後「像具被政治洪流淹沒的無名女屍」，沒有人替她發聲，令人感慨。

值得注意的是，李有宜所屬選區曾被視為「藍白合示範區」，如今藍白合作在全國展開，卻首先「消失」了一名基層努力經營的民眾黨戰將，黃光芹直呼「諷刺」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民眾黨掀退黨潮？繼李有宜後 創黨元老朱蕙蓉也宣布退黨

李有宜辭黨職又退黨 民眾黨：尊重、已在第一時間表達關心