解讀柯文哲營養午餐騙票說 凌濤：把蔣萬安當成2028假想敵

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

桃園市議員凌濤今（20）日接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，針對民眾黨前主席柯文哲批評「免費營養午餐在騙選票」一事作出回應。凌濤不僅質疑柯文哲將台北市長蔣萬安視為2028年大選的假想敵，更抨擊柯若一邊談國安危機、一邊卻對照顧孩子的政策指手畫腳，連幫爸媽照顧一個禮拜的鈣質都有意見，憑什麼叫人家生小孩？

針對營養午餐政策，凌濤表示，桃園市20萬名學童補充鈣質的需求具備科學根據，桃園市長張善政已同意編列2.8億元預算，並定於2月1日實施。凌濤反問自詡愛看數據的柯文哲，「不曉得他有沒有針對這個數據去做檢驗？」

凌濤指出，過去中央農業部做不到的，蔣萬安與張善政透過超市領取的創新方式減低教師負擔，也讓乳糖不耐症的孩子能改選豆漿，這是在野黨如立委黃國昌、新竹市長高虹安、立委張啓楷都支持的政策，柯文哲應先問問黨內同志為何支持，而非採取如民進黨般的「標籤化」攻擊。

對於柯文哲稱罷免案守住是其功勞並要國民黨「不要高估實力」，凌濤反諷，2024年大選結果已證明「誰是老三」，相關話題本該翻頁，但若有人要檢驗數據落差，大家也不怕，而柯文哲連兩日對準蔣萬安開火，動機匪夷所思，唯一的解答就是「把民調第一的蔣萬安當成2028假想敵」。他警告，國民黨民代已接到大量支持者電話，痛批柯文哲在被民進黨清算時，國民黨選擇相挺，如今柯卻反過來製造破口，這已成為藍白合最大的風險。

凌濤在節目中火力全開，指出台北與桃園一年預算高達1777.4億元，撥出20至30億元照顧孩子「有很難嗎？」他透露，營養午餐品質正從過去的52元一路提升至62元，目的就是為了對抗通貨膨脹造成的菜色萎縮。

凌濤說，現在政治人物天天喊少子化是國安危機，卻連營養午餐經費都要計較，甚至提供僅有底薪一半的留職停薪補助，根本無法實質幫家長減負，這不叫政策買票，這是照顧孩子的基本措施。

凌濤語重心長地呼籲，柯文哲應減少這類針對性的刺激言論，否則柯將成為「藍白合最大的風險與破口」。他直言，面對張善政與蔣萬安的穩健施政，若柯持續採取刻意挑戰的態度，國民黨的支持者恐「吞不下去」，民代也必須回應基層醞釀的情緒。

凌濤強調，過去一年國民黨在柯文哲被清算時選擇支持，若要延續立法院關於國防加薪、普發現金等「美好的合作成果」，柯就不該在此時挑起對立，以免破壞2026年北北基桃聯合競選的架構，甚至讓2024年的分裂僵局再度複製。

