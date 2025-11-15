解讀美國最新對台軍售 張競：民進黨利用對美軍購規則的政治操作

美國最新對台軍售，中華戰略學會資深研究員張競表示，是民進黨利用對美軍購規則的政治操作。圖為經國號戰機（圖／王烱華攝）

美國批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，這是川普2.0首次對台軍售。中華戰略學會資深研究員張競今天（15日）指出，此次美對台軍售案，是將許多採購項目硬湊成為金額大到必須向國會通報，但卻沒有具體主要狀備、系統或儎台的對台軍售案，基本上是利用對美軍購遊戲規則的政治操作手法。

美國國防安全合作署（DSCA）昨天發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買F-16、C-130和經國號戰機的非標準零組件、備件與維修零件、耗材及配件，以及維修與返還支援、美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務，還有其他相關後勤與計畫支援部分；總額約3億3000萬美元。

對於此項軍售案的發布，張競指出，國民黨執政期間，不希望對美軍購產生影響兩岸穩定互動之負面效應，所以透過化整為零管控拆案，採取細水長流策略，讓後續料配件與後勤耗材採購金額保持在不必通報國會範圍，使得整個維持戰備補給採購作業不要曝光，但該買的東西絕對不會少買，基層維修保養也不會停工待料。

張競指出，綠營執政需要靠美國對台軍售，來當作政治搖頭丸與壯膽強心針；所以寧可靠著累積多個採購項目，硬是將金額湊到必須通報國會額度，然後藉著美國宣布對台軍售，敲鑼打鼓地宣稱美國力挺台灣，對美關係又有所提升。

不過，對於此次軍售項目中，張競表示，從2019年迄今，美國對台軍售從未涉及過「Indigenous Defense Fighter (IDF)」經國號戰機的項目，此次卻首次出現經國號戰機的飛材，主要是經國號戰機某些零附件確實是使用能與美軍相通之軍備品項，但美軍不會專為經國號戰機建立庫存料配件，真正原因就是上面所說明委請代為處理採購作業所致。

張競更進一步推論說，由於經國號戰機與勇鷹高教機在構型上具備高度相似性，此項軍購案是否是在掩護勇鷹高教機產製案採購需求，這個就顯然是要上綱到偵探小說層級之想像力。



