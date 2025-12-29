解讀美國2份關鍵文件 國防部官員：史上講得最清楚的一次

本刊資料照。

美國五角大廈23日公布最新中國軍力報告，國防部官員認為，這份報告是歷來美國對中國意圖、定位講得最清楚的一次，他解讀指出，美國在其中表明，其對中國不尋求遏制、宰制、侮辱，可是尋求「拒止任何國家在印太建立對美國及友盟的宰制」，也就是「我不要宰制你，但你不可以宰制我跟我的朋友」。

國防部官員表示，若用一句話最精準描述美國這次的中國軍力報告，就是「美國及友盟國家要一起阻止中國對第一島鏈的宰制」，美國希望友盟國家一起分擔責任，阻止中國正在發展的對第一島鏈的宰制。

至於美國12月初公布的「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，國防部官員表示，29頁的報告中有19頁在講美國自己，後面10業當中，花了6頁講亞洲，全都在講中國，最後一點點在講世界其他地方，這顯示，美國認為印太地區的重要性跟世界所有其他地區的份量一樣重要，而印太地區的重點就是中國、當然也包括台灣。

NSS中特別點出，在中國這樣的威脅，及在第一島鏈爭奪底下，台灣與澳洲都要保持很高的軍費，台灣應該自我防衛，「這已經不是要不要的問題」，台灣應該做好這件事、跟實際具備的能力之間，存在很大落差，應該好好面對。台灣不只要自我防衛，也有責任跟第一島鏈所有友盟一起阻止中國對整個第一島鏈的宰制。

