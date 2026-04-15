解讀習近平談話兩岸有空間 蕭旭岑呼籲賴清德看齊陳水扁

習近平談話蕭旭岑感受兩岸略顯空間、不躁進，他呼籲賴清德看齊前總統陳水扁，攸關民眾利益的事情不要那麼堅持政治立場。（圖／POP撞新聞提供）

國共兩黨「鄭習會」落幕，身為訪團一員的國民黨副主席蕭旭岑今日接受節目專訪時分享，雖然不能否認大陸希望和平統一，但習近平此次談話溫和，給他的感覺是兩岸有空間要一步一步走，而不是一下翻臉；他也呼籲賴清德總統看齊陳水扁，願意給予空間，攸關民眾利益的事情不要那麼堅持政治立場。

蕭旭岑今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，他從2013年第一次見習近平到現在，他覺得習的脈絡沒有變，習第一次講心靈契合，代表習希望不要用強制的方式。我們不能否認大陸希望和平統一，這是寫在他們黨綱裡的，我們不能否認是他們希望達到的，但是怎麼達到？如何達到？什麼時候？

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習近平表態尊重台灣人選擇的生活制度與生活方式時，蕭旭岑認為這其實是有個空間在，兩岸問題不是馬上要面臨攤牌，希望有段時間讓兩方能多多交流，甚至恢復馬時期協商談判，協議繼續簽。習近平這次也提了兩次「久久為功」要耐心、恆心；久久為功就是時間久了，就會知道有沒有成效出來。

蕭旭岑也說，馬政府時期的兩岸23項協議就是和平制度化。雖然很多綠營或仍抱持疑慮的朋友憂心，習近平是否要統一或中華民國、未來怎麼辦，可是當習講出尊重台灣人選擇的社會制度與生活方式時，他覺得這個空間是有在的。

這個空間，蕭旭岑覺得就像黨主席鄭麗文在記者會上講的，一步一步走，無論朝野我們都希望不要躁進，對兩岸關係處理要一步一步走，不是一下搞到要翻臉、馬上要兵戎相見，而是展現還是有能力控管台海風險，能讓中國大陸坐下來談；對台灣人民來講，這是新的體驗。

他特別呼籲賴清德，2005年連戰主席訪問大陸的時候，當時陳水扁是有祝福連戰，而且後來國民黨回來談包機直航，需要政府的同意，陳水扁也同意，等於是陳水扁也願意給一個空間，雖然是在野黨談的。他呼籲賴清德能夠跟陳水扁看齊，至少跟民眾利益攸關的事情，可以不要那麼堅持政治的立場，可以有些空間給產業、民眾；希望鄭麗文爭取的，賴清德也接受。

蕭旭岑說，鄭麗文回來之後，也一定很希望能見賴清德總統，跟他報告我們整體過程，所以這個請求他也希望賴還是要考慮。

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