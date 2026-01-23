解讀谷立言演講 學者：美台邁向制度化共構

針對美國在台協會處長谷立言(Raymond Greene)22日發表的演講，學者陳文甲今天(23日)受訪表示，其內容不僅象徵美台關係由「價值支持」邁向「制度化共構」，谷立言勾勒的美、台合作戰略邏輯與實踐路徑也展現出更強的具體操作與行動導向，對美台關係具有實質深化意義。

國防安全研究院22日舉辦「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，AIT處長谷立言應邀以「攜手投資安全繁榮的未來」為題發表演講。

綜觀演講內容，國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲解讀，谷立言的核心論述在於以高度政策化與制度化語言，明確將台灣安全置於美國國家安全戰略的關鍵位置，並具體勾勒美、台合作的戰略邏輯與實踐路徑，陳文甲說：『(原音)相較過往偏重價值宣示的論述，本次演講展現出更強的具體操作與行動導向，對美台關係具有實質深化意義。』

廣告 廣告

從戰略層次來看，陳文甲特別點出谷立言直接援引川普政府「國家安全戰略」，明確指出「拒止任何企圖奪取台灣的行動」是第一島鏈核心任務，並將台灣定位為連結東海、南海與太平洋的戰略樞紐，陳文甲說：『(原音)這個清楚且不迴避的表述，強化美國對台安全承諾的可預期性，也提升整體嚇阻的透明度與可信度。』

在軍事與社會層次，陳文甲分析，美方高度肯定台灣推動的不對稱防衛、役期延長、後備改革與任務式指揮，並將漢光演習與城鎮韌性演習視為「全社會嚇阻與韌性」的重要展現，有效回應了外界對台灣作戰意志的質疑，並重塑國際社會對台防衛能力的認知。

另在產業層次，演講內容清楚顯示美台關係已由軍售導向升級為供應鏈、科技與國防產業的深度夥伴關係，並將安全投資轉化為產業升級與經濟韌性。

因此，陳文甲認為，谷立言這次演講象徵美台關係由「價值支持」邁向「制度化共構」，不僅清楚界定台灣在美國印太戰略中的關鍵角色，也肯定台灣在軍事、社會與產業層面的自我強化，同時揭示透過安全投資、產業合作與社會韌性的結合，美台關係正朝向更具可持續性與實質嚇阻力的戰略夥伴關係發展。