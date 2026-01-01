解讀賴總統2026元旦談話：民主防衛安全觀 打造韌性的台灣

就在2025年底，中共進行為期兩天的圍台軍演，外界關注賴清德總統如何在2026年元旦談話回應中國軍事威脅，賴總統維持上任以來沉穩的表述，從面對「中共對台壓迫」為出發來強調建構「台灣的自我防衛能力」。

賴總統以「韌性之島，希望之光」為題發表元旦談話，整體論述不僅是回顧過去一年的國家發展成績，更是對未來一年提出四個國家總體目標，包括「打造更安全、堅韌的台灣」、「邁向智慧繁榮的台灣」、「建構更均衡發展的台灣」、「促成民主團結的台灣」，以引領國家大步向前走。

現代民主安全觀：民主防衛下的全社會韌性

賴總統的元旦談話中提及「沒有時間等待、沒有時間內耗」，清楚點出當前台灣所處的安全環境，已非可供政治折衝與模糊妥協的狀態，特別是面對中國持續升高的擴張野心，這並非情緒性指控，而是對中共對台展開軍事騷擾常態化、軍演壓迫漸進化及灰色地帶制度化的現實回應。

關乎國家安全的國防預算、反滲透法制、國安修法等面向，理應是「不分黨派的最低政治共識」；然而國內朝野紛爭持續，這正是中共對台進行統戰及滲透的破口，也因此凸顯出這些安全面向更優先排序的重要性。換言之，賴總統對「安全韌性」及「民主團結」的強調，是現代民主國家的防衛思維，國內政治自由競爭的同時，必須確保制度不被外力顛覆。

值得注意的是，賴總統的民主防衛思維跳脫了傳統「軍事即安全」的框架，民主韌性是現代安全觀的核心，包括了國防、產業、社會韌性都需要融入整體的防衛結構，這也是因應當前國際衝突型態的改變，更是台灣強化「不對稱作戰能力」的重要環節。

對中戰略清晰 民主團結方能去除分化操作

中共自2016年開始對台進行各種片面的壓制行動，包括軍事騷擾、軍演壓迫及經濟脅迫，縱然中共對台政策仍強調「大交流」、「促融」軟手段，但是硬措施依舊持續、甚至更鑲嵌在「反獨促統」的作法，尤其是台灣親中勢力在中國的利益連結，已從「尋租」轉為「侍從」，交流是為了強化控制，而不是化解衝突，更是對台灣的威脅，且是許多民主國家的共識。

賴總統的元旦談話中仍堅守對和平價值的立場，同時也強調「和平不是單方面退讓的結果」，而是要建立在有效嚇阻之上，因此，因應中共的對台動作必須「去幻想化」，尤其是正確認知權力政治與制度對抗的現實，兩岸進行地方交流、經貿往來並未削弱中共對台的敵意，反而經常被納入統戰與威懾的節奏之中，從總統的高度，這是戰略清晰的展現！

中共持續對台進行認知作戰、內部分化的操作，這是一場無煙硝的戰爭，台灣要促成內部團結、展現民主制度的優勢，並不是假裝沒有事，也不能將希望投放在敵人的「恩庇」，而是要展現「拒絕被敵對勢力操控」的意志。因此，賴總統的元旦談話不只是作為國家元首的政治宣示，也是向國際社會闡述「民主國家在高壓威脅下如何自處」的國家敘事，台灣不只要防範中國的壓迫，也要向國人展現政府的決心。