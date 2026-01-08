解讀鄭習會的戰略意義與優訪必要性

圖片來源：中央社

李華球 / 中華戰略暨兵棋研究協會研究員

國民黨主席鄭麗文日前表示，盼在明年上半年訪問北京與華府，「我會以先去北京為優先」，因為「鄭習會」具有重大戰略意義，合理安排上也應該是先訪北京（優訪），再到美國。

鄭麗文先說鄭習會具有重大戰略意義；次說，訪問北京優先於訪問美國。這是先抓住戰略面，再講求優訪次序的邏輯思維，亦即，戰略意義先於優訪的指標性詮釋的兩條軸線之先分離，再整合的運作邏輯。

本文從戰略意義的解讀面向，來說明與解讀鄭麗文面對此事的務實性與戰略性雙重做法，茲說明與解讀如後：

鄭麗文說：鄭習會具有重大戰略意義，對此，我們從宏觀與實際的角度來看，我們認為，戰略意義：具有宏觀的獨特性、有明確權威的指導性、有長遠的謀劃性，就此而言，鄭麗文對鄭習會的期待與寄望，就清晰而明確了。

先談，宏觀的獨特性。就兩岸戰略而言，分裂分立76年來，就是一個宏觀的大與小的爭鬥問題，為此，在臺灣，就產生獨特的以小恃大以智的戰略巧思；在北京，就產生了以大恃小的戰略格局。問題在，巧思與格局，是兩個不同天平的戰略棋盤上的砝碼，而這兩個砝碼本身就是不同大小（臺灣小，北京大）。因而在天平上，就是不同重量的獨特砝碼，在增添中取得有共識的禮讓與自重的非穩定平衡局面。

這就是兩岸宏觀戰略的獨特性，在小大與禮讓及自重間游動擺盪，取得非穩定的平衡，以暫時性穩定過渡波折，而找到非穩定的理性認知，使兩岸在非穩定與真理性間，找到暫時平衡的空間，留待日後時機與事態成熟時再進行可行的商議，使兩岸關係有朝向好而穩定的契機。

次談，明確權威的指導性。分裂與分治一直是兩岸76年來的事實態勢，無須刻意強調互不隸屬的關係，因為這不是隸屬的問題，而是分裂分治而無涉獨立與否的事實問題。聰明的人，要關注與重視的是，分裂分治的效力與效度，也就是人民支持度與接受度的問題。

對臺灣而言，獨立的風險與代價，沒有承受的空間，也沒有需要的時間。問題在，風險承受不起代價，是人命與財產的問題，誰負得了這個責任，誰背負得了這個無意義與高代價的承當。

根據政治大學選舉研究中心，臺灣民眾統獨立場趨勢分析分布（1994－2025年6月）來看，2025年6月的調查顯示，臺灣人民對於統(1.1%)獨(21.5%)的支持度，永遠維持現狀(34.6%)，暫時維持現狀(26.5%)的進退權宜認知。這就說明了，臺灣人民對於獨立的風險與代價，有了很清楚的認知與衡量。

也就是，臺灣人民自己對於統獨的認知與支持，已經清楚地表達了意願。而這個戰略的明確權威的指導性，其實臺灣人民，自己給自己下了明確的指導，藉此，排除風險與所需承擔的代價。

後談，長遠的謀劃性。上述所謂兩岸大小問題，及分裂分治，無涉統獨問題，這就是一個兩岸長遠謀劃性的戰略思考與舉措。鄭麗文所說的訪問北京優先於訪問美國，是一個戰略實質作用的具體問題，道理在於，兩岸問題是兄弟間的鬩牆問題，而美臺問題，不可能置外於兩岸問題之上。

兄弟鬩牆問題，這已是紛紛擾擾的76年的問題，2008年溫家寶說：「一心中國夢、萬古下泉詩」、「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。面對兩岸關係的變化契機，溫家寶這兩段話對海峽對岸傳出了溫情。2010年的記者會上，溫家寶再度說出：我們是同胞，骨肉之親，析而不殊。

國民黨應把兩岸問題，定位為分裂分治的兄弟問題，不談主權的統獨問題，如此，才能免除北京武統、軍事相向的對峙與對立。鄭麗文所謂的「鄭習會」具有重大戰略意義，合理安排上也應該是先訪北京，再到美國，這是前戰略與後戰略的整合全戰略思維，透過鄭習會實現兩岸和平、兩岸共好、兩岸無戰的人民指望的最高戰略指導，則意義自然就非凡了。

承上所論，我們認為，鄭習會的意義將超越中美臺的大三角互動，亦即國共共和、共好、共穩推進的兩岸關係，正是兩岸人民，最樂於見到的有意義與有期待地務實而又有可持續性的價值期待。

基上而言，兩岸關係先於臺美關係的優先性自然流露，鄭麗文訪京先於訪美，就清晰而明確了。是以，對國民黨而言，當前務須以人民所願積極擘畫鄭習會，給人民一個可期與有望的務實而又能體察民意，滿足人民所需的鄭習會，此正其時。鄭麗文應站在民意所向，勇往矣，自有民氣可恃，無懼波折與毀譽，前進就對了。■