解讀「芳華」暴紅 點閱量3700萬的視頻被封 胡錫進發聲

2017年由中國名導演馮小剛執導、以文革為背景的電影「芳華」，近日引起網友熱議。一名中國部落客近日解讀該部視頻，相關內容引發網友對特殊時代與中國現今體制的反省，卻在5日被迫下架，而總點閱播放量已突破3700萬。前環球時報總編輯胡錫進7日則在微博發文，指文革是「地地道道（道道地地）的內亂」。

中國視頻網站「嗶哩嗶哩」（bilibili，又稱B站）部落客「聊會電影吧」11月陸續上傳視頻，對「芳華」進行深度解讀，每集約半小時。第3集於11月29日發布後完成最後更新，這一周在中國社群平台引起討論，即便是在深夜凌晨時段，也有數萬人同時觀看。

「芳華」是根據曾是解放軍舞蹈演員、作家嚴歌苓同名小說改編，講述1970年代文革時期文工團青年之間的故事。2017年「芳華」上映時，由於涉及多段敏感歷史題材，當時便分為中國內外不同版本發行上映。

解說視頻刻畫幹部子弟與草根民眾境遇的迥異，折射出社會不公，引發中國年輕人對「芳華」的共鳴與著迷，也觸動了對文革解釋的敏感神經。

新加坡聯合早報報導，「聊會電影吧」的視頻引起關注的一個原因，是因為解說視頻暗指男主角黃軒飾演的劉峰一角，形似「四人幫」的成員王洪文。

報導稱，中國對於文革的定調，是一場由前中共領導人毛澤東錯誤發動，被反革命集團利用，給中共、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂。

解說視頻隱晦的挑戰中共官方論述，指文革由「那群官宦子弟最後贏得了全面勝利，資源、政策、市場、時代紅利全部占盡」，並以「大哥」代稱毛澤東，稱讚「大哥當年您的思想過於超前，已經近乎神人，這是我們根本無法比擬的……多年以後在現實中碰得頭破血流，苟延殘喘，才逐漸理解了您當年的堅持」。

目前這三段解讀「芳華」的視頻已在B站遭下架，中國網路知識分享平台「知乎」上也無法搜尋到有關「芳華」的文章，原因仍然不明。

胡錫進在微博上表示，「輿論場有盤醋，這一次，馮小剛8年前的舊作被當成餃子煮了。很無厘頭的聯想能夠迅速形成共鳴，愈看愈像」。

胡錫進說，在網路上，荒誕和深刻是能夠穿越的，帶節奏是強有力的接力賽，比傳銷還讓人著迷、亢奮，匯入洪流加強了每一個參與者的存在感。「這是互聯網（網路）時代特有的一種群體權力」。

胡錫進又說，改革開放之前「那十年的運動（文革），是地地道道的內亂。一些在那之後很久才出生的年輕人不瞭解它，可以理解。但一些經歷過它的人和了解歷史的學者讚美它，只能說他們做人有問題」。

