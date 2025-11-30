解讀2027！台灣基進：不是預言 是必須在期限內完成的國家工程

台灣基進今（30）日也在臉書發文，指出社會近年對「2027」議題的反應反映出長期戰略資訊落差。該黨強調，2027年並非戰爭預言，而是中國領導人習近平要求解放軍具備攻台能力的期限，應視為一項能力建置檢測點，而非倒數計時的危機。 圖:翻攝自台灣基進臉書

[Newtalk新聞] 總統賴清德26日強調，面對中國加劇對台威脅、意圖「以武逼統」，政府將投入新台幣 1.25 兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」防空系統與多項軍備建設，展現強化防衛的決心。他表示，唯有提升防衛能力，才能確保台海和平穩定。

與此同時，台灣基進今（30）日也在臉書發文，指出社會近年對「2027」議題的反應反映出長期戰略資訊落差。該黨強調，2027年並非戰爭預言，而是中國領導人習近平要求解放軍具備攻台能力的期限，應視為一項能力建置檢測點，而非倒數計時的危機。

廣告 廣告

台灣基進指出，中國近年頻繁進行渡海演訓並改裝大型民船，外界不安並非因其具備軍艦性能，而是此類船隻依《國防交通法》能在戰時補足跨海後勤缺口。

該黨分析，民船雖結構脆弱，但其戰略目的在於以大量、低價載具迫使防守方消耗昂貴彈藥，使傳統飛彈防禦快速陷入不利局面。「這不是軍艦模擬，而是一種成本設計。」

台灣基進同時強調，在現代戰爭中，「武器產能」比「高端性能」更能決定戰局，並引用美國近年推動的「工業化拒止」概念，指出大量、低成本、可自律的無人載具將成為未來防衛核心。

該黨提醒，中國刻意讓民船改裝與演訓畫面被衛星輕易拍攝，目的之一在於製造心理壓力，讓民眾形成「擋不住」的印象。若社會因此削弱防衛意志、降低對軍費或民防的支持，就會動搖整體防衛的基礎。

台灣基進指出，資訊落差已成國安問題，因部分民眾熟悉地緣政治，另一部分則長期接收娛樂化內容，對安全議題理解不足。此落差若不彌補，危機時恐影響民防配合度及抗假訊息能力。

台灣基進表示，中國正加速建軍，美國推動拒止系統，日本與菲律賓強化演訓與基地合作，台灣也必須在相同期限內補上戰略縱深與產能，這是一場「工程進度競賽」。

該黨提出，台灣需強化五大面向以鞏固和平：工業化軍備產能（彈藥、無人機、通訊、感測器）、重要基礎建設韌性（能源、醫療、備援）、認知與心理防線、與盟國的制度化合作、正常化國防預算。並強調：「這些不是為了迎接戰爭，而是為了避免戰爭。」

台灣基進最後指出，真正能阻止戰爭的，是讓對岸在成本計算中清楚理解，跨越台灣海峽的代價高到足以危及其政權。這一結論只能從台灣自身的準備中建立，而不是依賴善意想像。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚

學生直問2027是否攻台 賴清德直言：不管會不會打都要準備好