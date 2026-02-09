解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中共天條但只「踐踏」而末試圖「篡奪」。

張又俠落馬，按中共傳統處置手法，是對外宣布接受調查，同時透過內部傳達和媒體評論，釋放初步罪名和罪狀。今次張又俠案的初步罪名罪狀，是中共中央軍委機關報解放軍報的第一篇社論，宣布張又俠的「五宗罪」即「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托；嚴重踐踏破壞軍委主席負責制；嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題；嚴重影響軍委班子形象威信；嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎」。

廣告 廣告

這些罪名因其排比被稱為「五個嚴重」，其後跟著的一句是這些罪名的初步定性，即「對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響」。

在這些罪狀中，最有震撼力的是第二罪，即「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，這種觀感來自三個理由，一是軍委主席負責制由中國憲法、中共黨章、中共軍隊條例規定，所以同時違反國法、黨紀和軍規；二是軍委主席負責制是習近平主政後，最大的政治工程；三是五罪之中，只有此罪為實罪。

犯下此罪，真是罪該萬死，但從另一角度看，張又俠又罪不此死。此話怎講，是因有人特別是海外專家，拿張又俠案去與林彪事件匹配，既然嚴重程度相當，張又俠就定當死罪了。但這一匹配最大的問題是，林彪定罪有四個字，叫「篡黨奪權」，但張又俠的問題一只在軍內，二是看來沒有篡奪之心。

雖然張又俠罪不至死，但按初步定性看，「影響」二字最重，這主要看最後三個「嚴重」，首先是危害中共黨執政根基，那是因為中共對執政根基的表述特別直接，就是「槍桿子裡面出政權」，一旦槍桿子出問題，執政根基真的動搖，那就影響到中共黨的執政地位了。

其二，最後兩宗罪產生影響應合起來看，即上影響軍委的威信和形象，下動搖軍隊基層的信任和信念。過去中央軍委班子，目前看以壞人為主，抓張又俠之後，還可以信任誰，又還可以尊重誰。政權要靠信任，軍權更要靠信任。信任、信心、信念重建，是中共軍隊未來大難題。

其三是在「五宗罪」之外最大又最嚴重的影響，即軍事專業的塌方。張又俠其實不是戰將，而是長年浸染於裝備和保障領域，在這方面他確實是專家，又形成了盤根錯節的權力和人事布局，這方面如果產生了影響，對中共軍隊來說是要命的。

各方沒有太注意同案落馬的劉振立，其實劉振立在軍中才算戰將，他一路上來都是中共軍中「最年輕」，包括最年輕上將、最年輕總長。沒有點實力，能夠拚殺到今天的地位嗎。所以在整個事件中，劉振立及其職位才是最要命，因為事關中共軍隊的指揮體系、作戰能力。

【看原文連結】

更多udn報導

蔡幸娟女兒太美爆紅被起底 無預警宣布消失親揭原因

AI檢測獲利大爆發 這公司年終＋分紅最多「領50個月」

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡 醫示警4症狀不要再泡

國旅太貴是抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」網怒了