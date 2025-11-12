「解鈴還須繫鈴人」 韓國瑜：保護立委是職責 但賴清德該做的不是點名
針對民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨日點名要求立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今天提出「四隻腳論」回應，指出台灣安全的四個基本要素已被民進黨打斷三隻，批評賴清德是「自己生病卻讓別人吃藥」。
台灣安全四隻腳 已遭打斷三隻
韓國瑜表示，台灣安全有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。然而，賴清德總統兼任民進黨主席，黨政軍情權力一把抓，卻已打斷其中三隻。韓國瑜指出，民進黨台獨黨綱綁定中華民國，如何保護中華民國？推動大罷免傷害民主自由，宣佈大陸為境外敵對勢力破壞兩岸關係，只有美台關係一隻腳還站著。
立法院長職責 保護立委言論自由
韓國瑜強調，身為立法院長，有責任保護每位立委的言論自由、人身安全，以及質詢時不受恐嚇威脅。這是職責所在，無庸置疑。然而，要解決沈伯洋遭通緝的根本問題，必須從台灣安全的源頭開始改革。
提出四項具體建議 「解鈴還須繫鈴人」
韓國瑜對賴清德提出四項建議。首先，廢除民進黨台獨黨綱，重新保護中華民國；其次，重建行政立法部門良性互動，保護民主自由；第三，撤回將大陸定位為「境外敵對勢力」，恢復兩岸和平對話基礎；最後，繼續鞏固美台關係。韓國瑜強調，這才是解決問題的真正上游源頭。
籲重啟兩岸交涉機制 國民黨黨團提案
韓國瑜指出，若繼續將沈伯洋遭調查轉化為國內藍綠鬥爭，對沈伯洋並不公平。他呼籲應以九二共識、中華民國憲法為基礎，展開兩岸和平交流。
國民黨立法院黨團提議，以過去「兩岸小組」機制與大陸交涉，由韓國瑜任召集人，23名代表按黨團比例推派。
副院長江啟臣表示，過去2000年確曾有此機制，此次需跨黨派共識才能發揮正向作用。韓國瑜認為，唯有恢復台灣安全的四隻腳，才能真正幫助沈伯洋，也能讓台灣2300萬人民遠離戰爭陰霾，呼吸自由的空氣。
