解鎖北台灣免費泡湯聖地 6大秘境足湯、野溪溫泉一次收藏

北台灣除了高檔溫泉飯店，其實隱藏著許多「零元」溫泉祕境，讓旅人能以最親民的方式感受大地暖流。從台北北投的煙霧地熱景觀到宜蘭、桃園的深山野溪，這些景點不僅提供了舒壓的泉水，更與周邊壯麗的自然景緻相結合。趁著週末，趕快收藏這些祕境，讓冬日的疲累隨著騰騰蒸氣一掃而空。

【北台灣免費泡湯聖地】

北投復興公園泡腳池

磺港公共浴室/戶外泡腳池

宇內溪溫泉區

下七股野溪溫泉

湯圍溝溫泉

大鵬足湯公園

北投復興公園泡腳池

除了北投區各大溫泉會館，位在新北投捷運站附近的北投復興公園，有來自世界排名第一的兒童遊樂場製造商丹麥KOMPAN 打造的木頭城堡遊戲場，還有世界唯二青磺泉的泡腳池，免費提供民眾享受。

地址：台北市北投區珠海路48號

交通資訊：捷運新北投站出站向左走250公尺即可到達。

磺港公共浴室/戶外泡腳池

金山、萬里溫泉區匯集世界6大溫泉泉質，擁有碳酸氫鈉泉、白磺、黃金湯、美人湯及海底溫泉等，稱此地為台灣溫泉博物館也不為過。在金山還設有 5 間公共沿室，免費開放給民眾使用，每間泉質不同，磺港溫泉公園有全台獨有的金、銀雙湯及戶外泡腳池。泡湯後再到附近的金山、萬里享用現撈海鮮、螃蟹，真是享受。

地址：新北市金山區

大眾交通：台北捷運至淡水捷運站下車，轉搭公車863至「磺港大橋站」下車即可抵達；或是搭乘公車862至「金山郵局站」下車，步行15分鐘即可抵達。

宇內溪溫泉區

宇內溪溫泉戲水區位在小烏來風景特定區，溪流介於「一號橋」和「二號橋」之間，2025年4/25開始試營運，這裡結合山溪野溪玩水與碳氫鈉「美人湯」溫泉體驗，購買小烏來風景區門票，除暨有參觀天空步道、天空繩橋外，另可免費泡湯。

地址：桃園市復興區

交通資訊：從桃園火車站後站的客運總站 ，搭乘台灣好行-小烏來線（假日行駛），至「小烏來天空步道站」下車。

下七股野溪溫泉

陽明山三大野溪溫泉之一，是園區內唯一合法的野溪溫泉，只要搭公車到「大油坑」就能輕鬆走路到達。乳白色泉水含有高濃度硫磺，被美譽為牛奶祕湯。上方泉池溫度偏高，下方池子則較適合人體浸泡，一旁溪水則是沁涼清爽，可以在不同池間輪流浸泡，享受野溪三溫暖的樂趣。

地址：台北市士林區大油坑溪（台2甲9K分岔路下切）

貼心提醒：路途經常泥濘，建議穿著止滑運動鞋，雨天請勿前往。

湯圍溝溫泉

湯圍溝溫泉公園位於德陽路與仁愛路的中間，又名「燒水溝」的湯圍溫泉溝，是礁溪溫泉分部的中心，由於是自然湧出的泉水匯聚成流、熱氣蒸騰，所以溫度較高。宜蘭縣政府將此區規劃為溫泉公園，精心設計水岸空間與景觀涼亭，以及充滿禪意的檜木風呂（需付費）與半戶外泡腳池（免費），還有能享受溫泉魚SPAA，十分值得來訪。

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99之11號

大眾運輸：搭乘公車綠11 至「湯圍溝溫泉公園站」下車即可抵達。

大鵬足湯公園

大鵬足湯公園位置在往金山老街台二線基金公路上，在知名的烤玉米攤前、金山財神廟山下，免費的溫泉泡腳池，採半戶外的空間設計，停車便利，周邊還有涼亭、公廁、員潭溪景觀橋、自行車步道等，相當受到民眾歡迎。

地址：新北市萬里區加投路81號

