解鎖國際舞台登黑眼豆豆開場嘉賓 夏沐頂40度高溫跳活火舞險成活跳蝦

【緯來新聞網】創作歌手夏沐（Melo Moon）日前獲天團 「黑眼豆豆」（The Black Eyed Peas）邀請，登上其亞洲巡演舞台，擔任最終站台灣首位開場嘉賓。接到國際團隊邀請，夏沐抱著能參與就是最大的感動的心情站上舞台，帶來4首全創作，與新歌〈涅槃Nirvana〉的首次公開演出。

夏沐頂高溫拍新歌〈涅槃Nirvana〉MV，親獻活火舞。（圖／夏沐提供）

黑眼豆豆團隊向來重視原創精神，要求與會歌單必須全數自創。當她看到歌迷們的尖叫聲與掌聲，戰戰兢兢表示：「當台下萬人黑眼豆豆的歌迷，也願意用掌聲支持來自家鄉的新聲音。當下的緊張與感動，難以形容。」



夏沐全英文單曲 〈涅槃Nirvana〉，由她包辦詞曲，她說靈感來自身邊女孩們的故事：「每個女孩都值得在生活與感情裡，來一次涅槃重生。」MV拍攝時，夏沐與舞群頂著近 40 度白沙高溫熱舞，導演喊卡後，一群人又像可愛的「活跳蝦」在沙灘上跳來跳去為腳底散熱，笑翻劇組，也讓拍攝現場充滿輕鬆又熱血的能量。在討論 MV 劇情時，夏沐甚至激發導演親自獻出「活火舞」，讓作品呈現更具衝擊力的視覺效果。〈涅槃Nirvana〉現已全面於各大串流平台上架。

廣告 廣告

夏沐拍新歌MV，與舞群頂著近 40 度白沙高溫熱舞。（圖／夏沐提供）

更多緯來新聞網報導

金馬61／鄭佩佩4子女淚崩替母領獲終身成就獎 李安憶拍《臥虎藏龍》俠女暖舉

童話變調！嫁王子卻遭獻祭 《少女鬥惡龍》正式預告釋出